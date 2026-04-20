「げんじぶ」こと７人組ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」のメンバーで、「仮面ライダーギーツ」（２２〜２３年）でライダー俳優でも話題となった杢代和人が、髪色を変えた新ヘアを公開した。

杢代は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「ミルクベージュってやつ！」と記し、フェスへの参加で訪れた北海道・札幌でソフトクリームを食べるオフショットを投稿。染める前の黒髪のビフォアーショットもアップした。

この投稿には、「ほんとうに、かっこよくて助かります」「ハイトーン最強にかっこいい」「オフショ嬉しいありがとう 髪色素敵です」「やっぱり金髪似合ってる 最強にかっこいい」「黒髪至上主義だけど黒髪以外だとミルクベージュが１番好きだから嬉しい」「今日も眼福です ミルクベージュ、とってもお似合いです」「プリンスみたいだね」「何してもレベチ」「似合いすぎるぅ」「イケメンすぎる」「どんな和人もかっこいいね」「めっちゃ似合ってる！ますますイケメンになったね」「可愛すぎて声出た」などのコメントが寄せられた。