みりちゃむ、朝ドラ『おむすび』出演は保護猫のおかげ？「その子が持ってきてくれた」
モデル・タレントのみりちゃむが、21日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』絶体絶命の大ピンチ！どう乗り切る?スペシャル」（後9：00〜後9：54）に出演する。
【番組カット】楽しそう！大きく笑う松島聡
スタジオでは、ゲストの「入学式のマル秘写真」を公開する。みりちゃむの入学式の写真には「最近じゃん」「おとといじゃん！」とツッコミが飛び交う。小学生ながらすでにギャルの片鱗がのぞくヘアスタイルやファッションに注目が集まる。
また、保護猫を飼っているみりちゃむは、“おむすび”という名前を付けたあとに、同じ名前のドラマへの出演が決定したそう。「その子が持ってきてくれた」とうれしい偶然について語る。
同番組には、みりちゃむのほか、MCの笑福亭鶴瓶、レギュラーの松島聡（timelesz）、スタジオゲストの佐久間大介（Snow Man）、山口もえ、平子祐希（アルコ＆ピース）が出演する。
【番組カット】楽しそう！大きく笑う松島聡
スタジオでは、ゲストの「入学式のマル秘写真」を公開する。みりちゃむの入学式の写真には「最近じゃん」「おとといじゃん！」とツッコミが飛び交う。小学生ながらすでにギャルの片鱗がのぞくヘアスタイルやファッションに注目が集まる。
また、保護猫を飼っているみりちゃむは、“おむすび”という名前を付けたあとに、同じ名前のドラマへの出演が決定したそう。「その子が持ってきてくれた」とうれしい偶然について語る。
同番組には、みりちゃむのほか、MCの笑福亭鶴瓶、レギュラーの松島聡（timelesz）、スタジオゲストの佐久間大介（Snow Man）、山口もえ、平子祐希（アルコ＆ピース）が出演する。