トム・ブラウン、冠番組で冒頭から口論 布川がみちおの“マイブーム”に不満爆発「いちいち報告してくるな」
お笑いコンビ・トム・ブラウンがパーソナリティーをつとめるニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』（毎週金曜 午後6時頃配信）。最新回「ep.234 でもぉ〜 計画」が、17日に配信された。
【写真】楽しそう！トム・ブラウンとオズワルドがコラボ
オープニングでは、トム・ブラウンの布川が、相方・みちおの”口癖”にダメ出しするところからスタートした。みちおはプライベートで店員にお願い事をするなど緊張する場面の前に、必ず「ロケのつもりで行ってくるわ」と宣言するのが最近のマイブームだという。
これに布川は「それをいちいち報告してくるな」「お前が緊張してるか知らんけど、そのストレスをお裾分けしてくるな」と不満を爆発させる。一方のみちおは「これを言わないとスイッチが入らない」と譲らず、「社会人は（緊張する場面でも）何も言わずに毎日やってるんだよ」と諭すと、みちおは「みんな侍なんだな」と感心。「1か月に1回なら我慢する」という布川に対してみちおは「前は1日1回までは良いって言ったじゃん！」などと応戦し開始早々から言い合いが繰り広げられた。
【写真】楽しそう！トム・ブラウンとオズワルドがコラボ
オープニングでは、トム・ブラウンの布川が、相方・みちおの”口癖”にダメ出しするところからスタートした。みちおはプライベートで店員にお願い事をするなど緊張する場面の前に、必ず「ロケのつもりで行ってくるわ」と宣言するのが最近のマイブームだという。