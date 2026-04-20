5人組新歌謡グループ「SHiZUKU」、モナキ＆M!LKにライバル宣言？ ざわつくスタッフに苦笑い「大きく出過ぎて…」
レプロエンタテインメントとつばさレコーズの共同による『新グループお披露目会』が20日、都内で行われ、ワインがテーマの“大人向け”5人組歌謡グループ「SHiZUKU」が登壇。会見後の囲み取材で、グループとしてのライバルと、目標を語った。
【写真】王子様みたい…！パフォーマンスを披露したSHiZUKU
「ワインの日」である20日に発表されたメンバーは、石田ピノ知之、松田シャルドネ創太郎、真田メルロ煌生、門脇リースリング卓史、古川カベルネ卓人の5人。名前に付けられたのは、それぞれの“担当品種”となる。
すでに多くの男性グループが活躍している群雄割拠の中で、「食らいついていきたい」と闘志を燃やす5人。門脇が「まずは少しでも多くの方に知っていただきたいので、TikTokとかで注目を集められたら。僕らも“ワインやで”と」とまさにいま大バズリ中のモナキの楽曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をもじると、石田が「しらんけど」と返し笑いを誘う一幕も。
また、松田が「ワインということで、赤白なので、紅白は食らいついていきたいなと思います」と意気込む中、報道陣からライバルグループを聞かれると、門脇は「ライバルというと難しいんですけれど、モナキさんの池袋のイベントに見に行かせていただいたときの熱狂とか、『うわー！』と名前を呼ばれているのがすごくうらやましいなと思ったので、ライバルというわけではないですが、僕らもあそこに追いつきたいなと思いました」とにっこり。
さらに松田は「いま一番勢いがあるM!LKさん。たびたびヒットされている。全然畑は違うかもしれないんですけど、ああいった爆発力のある楽曲であったりとかは僕らも食らいついて行きたい」と加えた。この言葉にスタッフがざわつくと、「ちょっと大きく出過ぎてスタッフさんから笑いが…」と苦笑いすると、真田が「ジャクソン5とかにしておきましょう」とつぶやき、笑いを誘った。
昨年12月に「人生の第二章を切り拓け！」というキャッチコピーのもと、25歳以上の男性を対象に募集を開始した本オーディションには、約500人の応募があった。最終審査に進んだ12人は、芸能活動経験者から未経験者まで、さまざまなバックグラウンドを持つ魅力的な候補者が選出。そして、パフォーマンス審査に加え、特典会審査やワイン審査といった本企画ならではの独自の選考過程を経て、最終メンバー5人が決定した。
今後は、6月13日にプレデビューライブが東京・浅草九劇で開催。「しずくの日（4月29日）」からはワインイベント IN COFFEE BAR 桟敷が開催されるほか、TikTokにて楽曲が先行配信される。
【写真】王子様みたい…！パフォーマンスを披露したSHiZUKU
「ワインの日」である20日に発表されたメンバーは、石田ピノ知之、松田シャルドネ創太郎、真田メルロ煌生、門脇リースリング卓史、古川カベルネ卓人の5人。名前に付けられたのは、それぞれの“担当品種”となる。
また、松田が「ワインということで、赤白なので、紅白は食らいついていきたいなと思います」と意気込む中、報道陣からライバルグループを聞かれると、門脇は「ライバルというと難しいんですけれど、モナキさんの池袋のイベントに見に行かせていただいたときの熱狂とか、『うわー！』と名前を呼ばれているのがすごくうらやましいなと思ったので、ライバルというわけではないですが、僕らもあそこに追いつきたいなと思いました」とにっこり。
さらに松田は「いま一番勢いがあるM!LKさん。たびたびヒットされている。全然畑は違うかもしれないんですけど、ああいった爆発力のある楽曲であったりとかは僕らも食らいついて行きたい」と加えた。この言葉にスタッフがざわつくと、「ちょっと大きく出過ぎてスタッフさんから笑いが…」と苦笑いすると、真田が「ジャクソン5とかにしておきましょう」とつぶやき、笑いを誘った。
昨年12月に「人生の第二章を切り拓け！」というキャッチコピーのもと、25歳以上の男性を対象に募集を開始した本オーディションには、約500人の応募があった。最終審査に進んだ12人は、芸能活動経験者から未経験者まで、さまざまなバックグラウンドを持つ魅力的な候補者が選出。そして、パフォーマンス審査に加え、特典会審査やワイン審査といった本企画ならではの独自の選考過程を経て、最終メンバー5人が決定した。
今後は、6月13日にプレデビューライブが東京・浅草九劇で開催。「しずくの日（4月29日）」からはワインイベント IN COFFEE BAR 桟敷が開催されるほか、TikTokにて楽曲が先行配信される。