お笑いタレントの山田花子（51）がブログを更新。給食の味と同じレベルまで達したという晩ごはんを公開し、反響が寄せられている。

【映像】山田花子の手料理（複数カット）

2010年にトランペット奏者の福島正紀（55）と結婚し、13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。夫に毎朝作っているボリュームたっぷりのサラダや、ヘルシーで安いという丼ぶり弁当など、さまざまな手料理をブログで紹介してきた。

「給食と同じ味がする！」息子が夕食を絶賛

17日には「給食の味」と題したブログを投稿。「きょうの晩ごはんは、初チャレンジ “逆ロールキャベツ”外が豚肉で中がキャベツ。見た目がお肉の方が子どもたち食いつきいいよね。ロナウドちゃん（次男）に気に入ってもらえたよ」「給食と同じ味がする！ってやった、給食の味と同じレベルまで達したわ。ロナウドちゃん逆ロールキャベツ9個食べたよ。給食と同じ味を出せる花子、腕を上げたわ」と、食卓の写真も公開した。

この投稿には「逆ロールキャベツ、美味しそう」「ロナウドちゃん大絶賛で良かったですね」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）