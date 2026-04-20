かつては同じサイズだった2匹のワンちゃんが、3年の月日を経て驚きの変貌を遂げました。体格差からは想像できない2匹のまさかのやり取りは、記事執筆時点で15万回以上再生され「小さくても勇敢」「微笑ましい」といった声が寄せられています。

【動画：同じ大きさだった『小型犬とウルフドッグ』→3年後…見た目からは考えられない『まさかの関係性』】

出会った頃は同じサイズだった2匹

Instagramアカウント「ウルフドッグ、イブキとムギ」に投稿されたのは、成長によって大きな体格差が生まれた2匹の予想外なやりとりです。

登場するのは、ポメラニアンの「ちび太」くんと、ウルフドッグの「イブキ」ちゃん。

2匹が出会った頃、パピーだったイブキちゃんは、先輩犬であるちび太くんとほぼ同じサイズでした。小さい頃からちび太くんのことを「頼れる先輩」として慕い、全幅の信頼を寄せていたというイブキちゃん。

それから3年が経ち、ウルフドッグであるイブキちゃんは超大型犬へと見事に成長。ちび太くんを何倍も上回る大きさになりましたが、中身は変わらず甘えん坊さんのままです。この日も、大好きなちび太くんのそばへ駆け寄ると、鼻先をすり寄せて「かまって～」と全力アピール。

勇ましすぎる「ちび太先輩」

ところが、この時のちび太くんは、どうやらひとりで静かに過ごしたい気分だった様子。

甘えてくる大きなイブキちゃんに対し、ちび太くんは「ガルガル！」と一喝。さらに、その場を動かないイブキちゃんに対し、「ウー」と低く唸りながら詰め寄る場面も。

自分より何倍も大きなウルフドッグを相手に、一歩も引かずに自分を貫くちび太くん。そのサイズ感からは想像もできない勇ましさと、威厳たっぷりの様子にカッコ良さを感じてしまいます。

大きくなっても変わらない関係性

ちび太くんのガルガルを受けたイブキちゃんは、なんとその場で地面にゴロリと横たわり、お腹を見せて「お手上げです」のポーズ。

その後、立ち上がってからも腰を低く落とし、抜き足差し足でソロ～リとその場を立ち去っていったというイブキちゃん。どれだけ体が大きくなっても、イブキちゃんにとってちび太くんは、憧れのお兄ちゃんのような存在なのでしょう。

この投稿は、Instagramで15万回以上再生され、コメント欄には「ちび太くん勇敢ですね」「うちのポメラニアンも先住犬の秋田犬にこんな感じw」「イブキちゃんも優しくて微笑ましい」といった声が寄せられました。

Instagramアカウント『ウルフドッグ、イブキとムギ』さまでは、ウルフドッグ2匹とシェパード2匹の大型犬4頭の様子が投稿されています。迫力満点ながらも可愛らしいワンちゃんたちの日常が気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ウルフドッグ、イブキとムギ」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。