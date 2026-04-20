有料座席指定サービス「すわれ〜る」も開始

近畿日本鉄道は2026年4月20日、南大阪線・吉野線・長野線・御所線向け新型一般車両「6A系」が5月19日（火）から営業運転を開始すると発表しました。合わせて6月1日から同線区で近鉄初となる一般車両の有料座席指定サービス「すわれ〜る」を開始することも明らかにしました。

【画像】ついに登場！これが南大阪線の新型車両の外観＆車内です

6A系は、南大阪線系統では2002年にデビューした「シリーズ21」の6820系以来、24年ぶりの新型車両となります。

奈良線などで運行中の8A系と同様、赤色と白色のツートンカラーを採用。ベビーカーや大型荷物の対応スペース「やさしば」、ロングシートとクロスシートを切り換え可能な「L/Cシート」、半自動ドアボタン、多目的トイレを設置しています。

南大阪線に「L/Cシート」が導入されるのは初となります。今後、2026年度に4両編成が3本、2027年度に4両編成が2本導入予定です。

有料座席指定サービス「すわれ〜る」は、平日夕方ラッシュ時の18時50分に大阪阿部野橋駅を発車する吉野行き急行の先頭車1両（定員36人）が対象。座席はクロスシート状態となり、古市までがサービス提供区間となります。

料金は300円（オープニングキャンペーンとして6月30日までは200円）です。「すわれ〜る券」はスマートフォンの予約サイトのみで販売。乗車当日の午前5時30分から販売するとしています。

なお、近鉄によると今回の新型車両は「一般車両の代替として導入し、特急車両を代替するものではない」（技術管理部）としています。