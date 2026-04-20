タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が19日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。マイナンバーカードについて話した。

みちょぱは「やっとマイナンバーカードを取りに行きまして、特に理由はないんですよ、マイナンバーカード否定派でもなく。ただ本当に面倒くさがっていただけで最近病院に行くタイミングも多くなってきたりとか、なんかいろいろ聞いていると免許証だったり保険証も含めてやっぱあった方が便利だなと思って」とマイナンバーカードを受け取ったことを明かした。

続けて「1回だけ取りに行こうと思って予約まではしたんだよ。だけどスケジュールが無理で行けなくなっちゃって。受取所が私の区でも近所に1〜2個くらいしかない。曜日とかで臨時でやりますみたいなことは書いてあったところはあったんだけど、そんな感じだったからそもそも受け取りの予約も2カ月先とか埋まっていて」とした上で、「1回ネットで行けそうな日をここしかないな、2カ月先なんてスケジュールも分からないけどとりあえず入れるしかないと思って1回入れて」とコメント。

さらに「もしかしたら電話だったら最短でとかで聞いたらいけるのかなと思って電話したら、それでも最短でネットで予約した日程の3日くらい早い日程が空いているみたいな差で、今のところ仕事が入っていない時間帯に予約しちゃおうと思って2カ月前にしていたんですよ。奇跡的に仕事が入らず受け取りにやっと行けたんですけど」と振り返った。

受け取ったカードについては「取りに行ったもののまだ何の設定もしていなくて、アプリダウンロードして何かやったりした方が携帯に入れられたりとか、ポイントなのか何なのかあるっていうけれど、それさえもできていない状態だから。マイナンバーカードの仕組みを全く理解できていない状態で…やっと手に入れたは入れたんですけど、ここからですね」と話した。