【和食さと】ゴールデンウイーク限定キャンペーン　子どもはソフトクリーム無料、大人は割引メニューあり

国内に201店舗を展開する和食レストランチェーン「和食さと」では、「ゴールデンウイーク限定キャンペーン」を4月23日から5月6日まで実施する。期間中は、小学生以下の子どもへのソフトクリーム無料提供、黒毛和牛食べ放題コースの割引が実施される。

【割引になるコースの画像を見る】

〈子ども向け特典〉

店内で飲食する小学生以下のすべての子どもを対象に、ソフトクリーム(お子様専用コーン)を1人1個無料で提供する。店内のソフトクリームコーナーで1回限りの盛り放題が可能で、ソースやトッピングを組み合わせたオリジナルの一品を楽しめる。

〈黒毛和牛食べ放題コース〉

対象となる黒毛和牛食べ放題コースを、大人･シニアは税込550円引き、小学生は税込275円引きで提供する。

【対象コース】

さとしゃぶ･さとすき 黒毛和牛コース

さとしゃぶ･さとすき 天然まぐろ&黒毛和牛コース

さと式焼肉 黒毛和牛コース

さと式焼肉 天然まぐろ&黒毛和牛コース

〈販売概要〉

実施店舗:和食さと全店(201店舗)

実施期間:2026年4月23日(木)〜5月6日(水)予定

※売り切れの場合あり

※一部店舗では休業または内容が異なる場合あり