【ひらがなクイズ】1分以内で脳トレ！ 共通する2文字を考えてみよう。多くの財産を持つ人がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、経済的な豊かさを表す言葉から、心の内側にある繊細な感情、そして物作りの現場で使われる用語まで、性質の異なる3つの単語を用意しました。それぞれの言葉が使われる文脈を想像しながら、空欄に入る共通の2文字を導き出してください。正解にたどり着けば、頭の中もすっきりするはずです。
□□んか
いと□□
□□くひん
ヒント：製品を量産する前に、実験や検討のために作る品物を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「しさ」を入れると、次のようになります。
しさんか（資産家）
いとしさ（愛しさ）
しさくひん（試作品）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、社会的な地位や経済力を示す名詞、形容詞から派生した感情の深さを表す名詞、そして産業のプロセスにおける具体的な物品、と全く異なるレイヤーの言葉が並んでいました。一見すると何の関連性もない事柄が、共通の音によってパズルのようにつながる面白さを再発見していただけたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、経済的な豊かさを表す言葉から、心の内側にある繊細な感情、そして物作りの現場で使われる用語まで、性質の異なる3つの単語を用意しました。それぞれの言葉が使われる文脈を想像しながら、空欄に入る共通の2文字を導き出してください。正解にたどり着けば、頭の中もすっきりするはずです。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
いと□□
□□くひん
ヒント：製品を量産する前に、実験や検討のために作る品物を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：しさ正解は「しさ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しさ」を入れると、次のようになります。
しさんか（資産家）
いとしさ（愛しさ）
しさくひん（試作品）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、社会的な地位や経済力を示す名詞、形容詞から派生した感情の深さを表す名詞、そして産業のプロセスにおける具体的な物品、と全く異なるレイヤーの言葉が並んでいました。一見すると何の関連性もない事柄が、共通の音によってパズルのようにつながる面白さを再発見していただけたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)