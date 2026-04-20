USJ、新グリーティング・ショー実施へ！ 万博でも披露した“ありがとうダンス”がパークに初登場
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、5月8日（金）から6月21日（日）の期間限定で、周りのあらゆる大切な人への“感謝”や“愛”の気持ちを伝えるスペシャル・プログラム「Thanks Love Month 2026（サンクス・ラブ・マンス 2026）」を開催。開催5年目を迎える今年は、ついにパーク内にグリーティング・ショーが初登場する。
【写真】エルモ＆クッキーモンスターがぎゅっ！ 「サンクス・ラブ・グリーティング」も実施
■限定ステッカー＆カードの配布も
「サンクス・ラブ・マンス」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが提唱する、大切な人への感謝や愛を伝え合う期間限定のプログラム。2022年に「Thanks Love Week（サンクス・ラブ・ウィーク）」として開始し、翌年には期間を「母の日」から「父の日」までの期間へ延長し、以来毎年「Thanks Love Month（サンクス・ラブ・マンス）」として開催されており、誰もが自分らしい「ありがとう」や「愛」の表現を肯定し、普段なら気恥ずかしくて言葉では伝えづらい感謝の言葉を言い合えるきっかけづくりを行っている。
今年は、グリーティング・ショー「ギフト・オブ・サンクス 〜サンクス・ラブ・マンス〜」が初登場。地域連携のもと、大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオンの屋外リボーンステージなどで期間限定のショーを披露していたが、ついに今年はパークでも、“ありがとう”の花を咲かせるダンスを披露する。
開催日は、5月9日（土）・10日（日）、5月16日（土）・17日（日）、5月23日（土）・24日（日）、5月30日（土）・31日（日）、6月6日（土）・6月7日（日）、6月13日（土）・14日（日）、6月20日（土）・21日（日）の計14日間。ステージ 22前で行われる（当日、予告なく開催場所が変更になる場合があり）。
そのほか、このイベントだけのスペシャル・グリーティング「サンクス・ラブ・グリーティング」や、新しいデザインにリニューアルした、クルーからもらえる「サンクス・ラブ・ステッカー」「サンクス・ラブ・カード」、フォトプロップスを持ったクルーが登場する「サンクス・ラブ・フォトプロップス」、キャノピー下では“Thank you”をテーマにしたBGMプレイリストが登場するという企画も実施。
加えて、パークから飛び出し、パートナー企業やホテルでも感謝を伝える取組みを開催するそうで、パートナー企業およびパートナーホテル各社、ユニバーサル・シティウォーク大阪では「サンクス・ラブ・カード」配布と特別サイネージ掲出を行う。
さらに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアライアンスホテルとして連携するOMO7大阪 by 星野リゾートでは、4月27日（月）から6月21日（日）までの期間限定で、ホテルの外壁を演出照明のスクリーンとして活用し、「サンクス・ラブ・マンス」のテーマにちなんだライティングショーを開催する。
昨年に引き続き今年も「今日は、誰の日にしますか？」をテーマに、普段は少し照れくさい「ありがとう」の気持ちを素直に伝えられるよう、ゲストの気持ちを後押しする大切な機会をパーク内外で提供していくそうだ。
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） Walter Lantz Productions LLC
Universal elements and all related indicia TM ＆（C） 2026 Universal Studios．All rights reserved．
【写真】エルモ＆クッキーモンスターがぎゅっ！ 「サンクス・ラブ・グリーティング」も実施
■限定ステッカー＆カードの配布も
「サンクス・ラブ・マンス」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが提唱する、大切な人への感謝や愛を伝え合う期間限定のプログラム。2022年に「Thanks Love Week（サンクス・ラブ・ウィーク）」として開始し、翌年には期間を「母の日」から「父の日」までの期間へ延長し、以来毎年「Thanks Love Month（サンクス・ラブ・マンス）」として開催されており、誰もが自分らしい「ありがとう」や「愛」の表現を肯定し、普段なら気恥ずかしくて言葉では伝えづらい感謝の言葉を言い合えるきっかけづくりを行っている。
開催日は、5月9日（土）・10日（日）、5月16日（土）・17日（日）、5月23日（土）・24日（日）、5月30日（土）・31日（日）、6月6日（土）・6月7日（日）、6月13日（土）・14日（日）、6月20日（土）・21日（日）の計14日間。ステージ 22前で行われる（当日、予告なく開催場所が変更になる場合があり）。
そのほか、このイベントだけのスペシャル・グリーティング「サンクス・ラブ・グリーティング」や、新しいデザインにリニューアルした、クルーからもらえる「サンクス・ラブ・ステッカー」「サンクス・ラブ・カード」、フォトプロップスを持ったクルーが登場する「サンクス・ラブ・フォトプロップス」、キャノピー下では“Thank you”をテーマにしたBGMプレイリストが登場するという企画も実施。
加えて、パークから飛び出し、パートナー企業やホテルでも感謝を伝える取組みを開催するそうで、パートナー企業およびパートナーホテル各社、ユニバーサル・シティウォーク大阪では「サンクス・ラブ・カード」配布と特別サイネージ掲出を行う。
さらに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアライアンスホテルとして連携するOMO7大阪 by 星野リゾートでは、4月27日（月）から6月21日（日）までの期間限定で、ホテルの外壁を演出照明のスクリーンとして活用し、「サンクス・ラブ・マンス」のテーマにちなんだライティングショーを開催する。
昨年に引き続き今年も「今日は、誰の日にしますか？」をテーマに、普段は少し照れくさい「ありがとう」の気持ちを素直に伝えられるよう、ゲストの気持ちを後押しする大切な機会をパーク内外で提供していくそうだ。
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） Walter Lantz Productions LLC
Universal elements and all related indicia TM ＆（C） 2026 Universal Studios．All rights reserved．