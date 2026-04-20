「非常に満足している」アーセナルとの直接対決に勝利！ マンC指揮官は兜の緒を締める「集中力を切らしてはいけない」

「非常に満足している」アーセナルとの直接対決に勝利！ マンC指揮官は兜の緒を締める「集中力を切らしてはいけない」