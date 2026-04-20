“虎党”中江有里、ポケモンコラボユニ姿で勝利に“ご機嫌”ショット「有里さん可愛い」「最高な1日でしたね」
熱狂的な阪神タイガースファンとして知られる、俳優・作家・歌手の中江有里（52）が19日、自身のインスタグラムを更新。同日まで甲子園球場で開催されていた人気ゲーム「ポケットモンスター」とのコラボイベント『ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜』での中日ドラゴンズ戦を観戦し、「ポケモン」でのコラボユニフォーム姿で阪神の勝利に“ご機嫌”なショットを披露した。
【写真】「有里さん可愛い」“ポケモン”コラボユニ姿を披露した中江有里
この日阪神は7-5で勝利。投稿では、「伊原くん2回途中で降板するも、ブルペンみなで繋いで、野手も躍動した！テル5号HR見られた 出場はなかったけど、試合後、本日誕生日の植田海選手のヒッティングマーチも歌いました。いい試合でした とらほー #阪神タイガース」とつづり、球場外周の快晴の下で、ユニフォーム姿で晴れやかな笑顔を見せる写真をアップした。
この投稿にファンからは「ポケモンのユニホーム可愛い」「阪神が強くて羨ましいです…カープファンより」「とらほー」「ゆりほー」「今日も最高な1日でしたね」「有里さん可愛い」「中江有里さま〜今日も勝利の女神となって応援してくれてありがとう」などのコメントが寄せられている。
この日阪神は7-5で勝利。投稿では、「伊原くん2回途中で降板するも、ブルペンみなで繋いで、野手も躍動した！テル5号HR見られた 出場はなかったけど、試合後、本日誕生日の植田海選手のヒッティングマーチも歌いました。いい試合でした とらほー #阪神タイガース」とつづり、球場外周の快晴の下で、ユニフォーム姿で晴れやかな笑顔を見せる写真をアップした。
この投稿にファンからは「ポケモンのユニホーム可愛い」「阪神が強くて羨ましいです…カープファンより」「とらほー」「ゆりほー」「今日も最高な1日でしたね」「有里さん可愛い」「中江有里さま〜今日も勝利の女神となって応援してくれてありがとう」などのコメントが寄せられている。