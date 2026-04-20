スクウェア・エニックスは20日、公式サイトを更新。同社役職員等へのハラスメント行為に対する対応について、ハラスメント行為を行った人物を特定し、謝罪や解決金支払いなどを含む和解に至ったと発表した。

同社は「この度、2026年3月9日付で公表した当社役職員等へのハラスメント行為に対する対処に続き、当社および『ファイナルファンタジーXIV』関係者の社会的評価を低下させる内容を含む動画を動画共有サイトで公開した投稿者を特定し、当該投稿者からの謝罪と解決金の支払い、ならびに今後の類似行為の禁止を含む和解に至ったことをご報告いたします」と発表。

その上で「当社役職員等に対する人格否定、誹謗中傷、脅迫、加害予告、業務妨害予告などのハラスメント行為は、当社の役職員等の安全を脅かし、安心して業務に従事できる環境を損なう深刻な問題と捉えております」とし、「当社は、役職員等が安全・安心に働くことができる職場環境を維持する責務を有しており、今後も、当社グループの「カスタマーハラスメントに対する対応方針」に基づき、すべての商品・サービスの提供に関連する悪質なハラスメント行為に対して法的措置を含め厳正に対処してまいります」と強調した。

そして「これからもお客様のご期待にお応えし、それを超えるようなエンタテインメントを提供できるよう、従業員一同尽力してまいります。引き続き、当社の活動へのご理解とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と呼びかけていた。