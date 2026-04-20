女優の藤原紀香（54）が20日、自身のインスタグラムを更新。19日に横浜市のぴあアリーナMMで開催されたファッション雑誌「JJ」（光文社）の創刊50周年記念フェスのオフショットを公開した。

「JJ50周年という記念すべきステージ。Runway、開会宣言、そしてCollection Part MCも務めさせていただき、華やかで思い出深いひとときとなりました」とつづった藤原。ブラックのミニワンピース姿や舞台裏のオフショットなどを公開した。

「JJの歴史を紡いできた仲間が集い、それぞれの歩みや思い出が重なり合う会場はあたたかく、未来へ向かう力にも満ちていて、客席からいただいた黄色い歓声にもたくさんの元気をいただきました！ありがとう」と感謝の思いを記し、「自身、今回のRunwayでは懐かしさと新しいときめきをダブルで感じ、MCとして賀来千香子さんやギャビーさんなど皆さんとお話をする中で、JJが長きにわたり愛され続けてきた理由を実感。あらためまして、JJ50周年おめでとうございます」と祝福した。

「この日Runwayで着用したのはStella McCartneyの森林に配慮したビスコース素材のBLACK MINI dress。そしてshoesは、同じくStellaの動物由来の素材を使わないヴィーガンスティレットハイヒールを選びました」と衣装を説明。「黒のマスキュリンなフォルムに、フェミニンな強さを感じるスタイルで歩かせていただきました。美しさだけでなく、その背景にあるものづくりの姿勢にも心惹かれました」とその魅力をつづった。

フォロワーからは「スタイル抜群」「美しい」「奇跡」「圧巻です」「パーフェクト」などの声が寄せられた。