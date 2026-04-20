岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」が１７日にスタートした。

神奈川県警の青委署刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と、捜査一課検視官の弟・田鎖稔（染谷将太）は、幼少時の１９９５年、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が刺殺され、犯人は逃走。２０１０年４月、法改正で凶悪犯罪の公訴時効が廃止されたが、田鎖家の事件は法改正の対象起点日より２日早く発生しており、時効が成立していた。

真の回想で再現された１９９５年４月２６日夜の事件。夜に物音で目を覚ました真が２階ベランダに出ると、家の前をフードをかぶった人物が逃げていき、路上で出くわした少女に切りつけているのを目撃。部屋を出ると、弟稔が切られて泣いており、両親に助けを求めたが、１階寝室で刺殺されていた。

夜の場面で画面が暗かったが、刺殺された両親は抵抗したり争ったような痕跡は見当たらず、２人とも布団にあおむけで寝た状態で胸を一撃で刺されており、腰まで布団がかかった状態だった。

非常に深く眠っていた状態を襲われたとの見方も浮上している。

その直前の一家４人の夕食場面。母由香がバイト先の中華屋「もっちゃん」から持ち帰ったあんかけ焼きそばなどが食卓に並んでいた。

父朔太郎があんかけそばを食べる際に、食卓にあった酢をたっぷりとかけ、「これが美味しいのよ」と言う母由香の皿にもたっぷりとかけていた。息子２人は、父が酢をかけてやろうかと言うと、「やだやだ、かけないで」と皿を隠していた。

父母だけが酢を口にしている描写から、ここに両親が深く眠っていた可能性も浮上している。