感動レベルの柔らかさ！『豚の簡単みそ漬け焼き弁当』榎本美沙さんの発酵食品レシピ

1品目主菜 豚のみそ漬け焼き

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みそだれのこくと甘みがご飯にぴったり。

ほどよいにんにくの香りがさらに食欲をかき立てます。

2品目副菜 にんじんの

梅おかかあえ

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にんじんの自然な甘みと、梅干しのキリッとした酸味が相性抜群。削り節で風味よく。