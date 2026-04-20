感動レベルの柔らかさ！『豚の簡単みそ漬け焼き弁当』榎本美沙さんの発酵食品レシピ
わんぱくなお弁当も好きだけど、自分や家族の健康も気になるあなたへ。発酵食品を取り入れた「体にやさしい」お弁当、はじめませんか。発酵の力で簡単においしくできるから、忙しい人にもおすすめですよ。
今回は……
豚のみそ漬け焼き弁当
豚のみそ漬け焼き
みそだれのこくと甘みがご飯にぴったり。
ほどよいにんにくの香りがさらに食欲をかき立てます。
にんじんの
梅おかかあえ
レシピはこちら
にんじんの自然な甘みと、梅干しのキリッとした酸味が相性抜群。削り節で風味よく。
Profile
榎本美沙さん
料理家・発酵マイスターとして、気軽に発酵食品を活用したレシピを提案。YouTube「榎本美沙の季節料理」も大人気。国際中医薬膳師としても活躍中。著書に『ゆる発酵』（小社）ほか。
Instagram： @misa_enomoto
豚のみそ漬け焼き
材料（1人分）
豚ロース肉（とんカツ用）……1枚（約150ɡ）
〈みそだれ〉
にんにくのすりおろし……1/2かけ分
みそ……小さじ4
酒……小さじ1
みりん……小さじ1
ごま油……小さじ2
作り方
1.豚肉をたれに一晩漬ける
豚肉は赤身と脂身の境目に、直角に数カ所切り目を入れて筋を切り、ポリ袋に入れる。たれの材料を加えてなじませ、空気を抜いて袋の口を閉じ、冷蔵庫に一晩（6 時間以上）置く。
2.フライパンで焼く
豚肉のたれをゴムべらなどでしっかりとぬぐう。フライパンにごま油を弱めの中火で熱し、豚肉を入れて2 分ほど焼く（焦げやすいので様子をみながら焼く）。
3.ふたをして蒸し焼きにする
弱火にして豚肉の上下を返し、ふたをする。火が通るまでさらに4分ほど焼き、食べやすい大きさに切る。
みそだれに一晩漬けた豚肉は、驚くほどの柔らかさ。
ほっとくだけで深い味わいになるのも、発酵食品のみそのおかげ！
にんじんの梅おかかあえ
材料（1人分）
にんじん …… 1/4本（約50ɡ）
削り節 …… 小1パック（約2ɡ）
梅干し（塩分13％程度のもの）…… 1個
オリーブオイル …… 小さじ1
作り方
1.にんじんの下ごしらえをする
にんじんはよく洗って水けを拭き、皮ごと細切りにする。口径約14cmの耐熱のボールに入れ、オリーブオイルを加えて混ぜる。
2.レンジ加熱する
ふんわりとラップをかけて電子レンジで1分ほど加熱する。削り節と、梅干しをちぎって加え、からめる。
朝詰めるだけ！
副菜は作りおきしても。
ブロッコリーとちくわの塩麹ペペロン炒め
人気のペペロンチーノ風の味わい。
塩麹だけで味が決まるから簡単！
冷蔵で3〜4日保存可能
ブロッコリー ……1株（約200ɡ）
ちくわ ……2本
〈 A 〉
にんにくのみじん切り ……1かけ分
赤唐辛子の小口切り ……ひとつまみ
塩麹 ……小さじ1
オリーブオイル ……小さじ4
1.ブロッコリーは小房に分け、茎は厚めに皮をむいて一口大の乱切りにする。ちくわは幅1cmの斜め切りにする。
2.フライパンにオリーブオイル小さじ2を弱めの中火で熱する。ブロッコリー、水大さじ1を加えてふたをし、4〜5 分蒸し焼きにする（途中、一度上下を返す）。オリーブオイル小さじ2、ちくわ、Aを加えて炒め合わせる。
料理／榎本美沙 撮影／宮濱祐美子 スタイリング／西粼弥沙
協力／UTUWA