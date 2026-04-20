感動レベルの柔らかさ！『豚の簡単みそ漬け焼き弁当』榎本美沙さんの発酵食品レシピ

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わんぱくなお弁当も好きだけど、自分や家族の健康も気になるあなたへ。発酵食品を取り入れた「体にやさしい」お弁当、はじめませんか。発酵の力で簡単においしくできるから、忙しい人にもおすすめですよ。

今回は……

豚のみそ漬け焼き弁当

1品目主菜

豚のみそ漬け焼き

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みそだれのこくと甘みがご飯にぴったり。
ほどよいにんにくの香りがさらに食欲をかき立てます。

2品目副菜

にんじんの
梅おかかあえ

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にんじんの自然な甘みと、梅干しのキリッとした酸味が相性抜群。削り節で風味よく。

Profile

榎本美沙さん

料理家・発酵マイスターとして、気軽に発酵食品を活用したレシピを提案。YouTube「榎本美沙の季節料理」も大人気。国際中医薬膳師としても活躍中。著書に『ゆる発酵』（小社）ほか。

Instagram： @misa_enomoto

1品目主菜

豚のみそ漬け焼き

材料（1人分）

豚ロース肉（とんカツ用）……1枚（約150ɡ）

〈みそだれ〉
にんにくのすりおろし……1/2かけ分
みそ……小さじ4
酒……小さじ1
みりん……小さじ1

ごま油……小さじ2

作り方

1.豚肉をたれに一晩漬ける

豚肉は赤身と脂身の境目に、直角に数カ所切り目を入れて筋を切り、ポリ袋に入れる。たれの材料を加えてなじませ、空気を抜いて袋の口を閉じ、冷蔵庫に一晩（6 時間以上）置く。

2.フライパンで焼く

豚肉のたれをゴムべらなどでしっかりとぬぐう。フライパンにごま油を弱めの中火で熱し、豚肉を入れて2 分ほど焼く（焦げやすいので様子をみながら焼く）。

3.ふたをして蒸し焼きにする

弱火にして豚肉の上下を返し、ふたをする。火が通るまでさらに4分ほど焼き、食べやすい大きさに切る。

みそだれに一晩漬けた豚肉は、驚くほどの柔らかさ。
ほっとくだけで深い味わいになるのも、発酵食品のみそのおかげ！

2品目 副菜

にんじんの梅おかかあえ

材料（1人分）

にんじん …… 1/4本（約50ɡ）
削り節 …… 小1パック（約2ɡ）
梅干し（塩分13％程度のもの）…… 1個
オリーブオイル …… 小さじ1

作り方

1.にんじんの下ごしらえをする

にんじんはよく洗って水けを拭き、皮ごと細切りにする。口径約14cmの耐熱のボールに入れ、オリーブオイルを加えて混ぜる。

2.レンジ加熱する

ふんわりとラップをかけて電子レンジで1分ほど加熱する。削り節と、梅干しをちぎって加え、からめる。

朝詰めるだけ！
副菜は作りおきしても。

ブロッコリーとちくわの塩麹ペペロン炒め

人気のペペロンチーノ風の味わい。

塩麹だけで味が決まるから簡単！

冷蔵で3〜4日保存可能

材料（作りやすい分量）

ブロッコリー ……1株（約200ɡ）
ちくわ ……2本

〈 A 〉
にんにくのみじん切り ……1かけ分
赤唐辛子の小口切り ……ひとつまみ
塩麹 ……小さじ1

オリーブオイル ……小さじ4

作り方

1.ブロッコリーは小房に分け、茎は厚めに皮をむいて一口大の乱切りにする。ちくわは幅1cmの斜め切りにする。

2.フライパンにオリーブオイル小さじ2を弱めの中火で熱する。ブロッコリー、水大さじ1を加えてふたをし、4〜5 分蒸し焼きにする（途中、一度上下を返す）。オリーブオイル小さじ2、ちくわ、Aを加えて炒め合わせる。

料理／榎本美沙　撮影／宮濱祐美子　スタイリング／西粼弥沙
協力／UTUWA