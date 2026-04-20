東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【中国】

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（4月）10:00

結果 3.00%

予想 3.00% 前回 3.00%（1年)

結果 3.50%

予想 3.50% 前回 3.50%（5年)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領

ホルムズ海峡出る際に停止命令無視したイラン船に発砲し拿捕した

戦争終結に向け21日の協議のため米代表団をパキスタンへ派遣する

依然として和平合意は可能、協議決裂ならイランの発電所と橋を破壊



イランのペゼシュキアン大統領

米国によるホルムズ海峡封鎖が続く限り交渉は行わない

米国の度重なる裏切りによりホルムズ海峡は再び閉鎖された



イラン最高指導者の上級顧問

海の向こうから安全保障を押し付ける時代は終わった

バブ・エル・マンデブ海峡もアンサール・アッラーの手に委ねられている

※アンサール・アッラー（別名：フーシ派）



イスラエルのネタニヤフ首相

停戦中であってもイスラエル軍に「あらゆる力を行使する」よう指示

イラン戦争はまだ終わっていない、これは「文明と野蛮との戦い」だ



【原油相場】

米エネルギー長官

ガソリン価格が戦争前の3ドル未満に戻るのは来年になる可能性

今年の最高値はバイデン政権のピーク時よりも依然として1ドル低い

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