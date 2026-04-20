タレントの伊集院光（58）が20日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。人気女優の凄さを語った。

同番組には女優の黒木華がゲスト出演した。伊集院は「俺の中の黒木さん伝説」と切り出し、唯一という映画での共演時を回想。自身を「凄い太った性格の悪い店長」、黒木は「アルバイトの人」と役どころを説明。急な退職の申し出に、「何だよ、急に辞めるって」と口ゲンカをしながらバックヤードに移動するというシーンだった。

伊集院は「僕は“棒読みの伊集院”って言われて、演技力がゼロ。ところが、（黒木の）手の振り払い方から、にらみ方から、めちゃめちゃムカつくの」と告白。そのため「今まで棒読みだった僕が、全部ちゃんと腹が立つ」といい、「だから凄いと思って。この人は自分の演技も凄いけど、俺のケアまでって」と驚いたという。

また「生まれて初めて、お芝居ってみんなでやるもので、相乗効果でできてるものだと思って。そのシーンだけお芝居を褒められた」と続け、「その節はありがとうございました。魔法みたいでした」と感謝した。黒木は「（伊集院の演技を）引き出そうとかじゃなくて、やっぱり持ってらっしゃるものですし、現場でみんなで作っていくものだと思うんで」と謙そんしていた。