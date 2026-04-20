胎内市は２０日、今年度シーズン中、飯豊連峰の足ノ松尾根登山道を閉鎖すると発表しました。



閉鎖が発表されたのは、足ノ松尾根登山口～大石山分岐の間です。６月１日から１１月３０日までの閉鎖を予定していて、登山口・大石山分岐の両端にバリケードが設置されるということです。



飯豊連峰では去年１１月、山中で登山者の遺体が見つかっていて、顔や首などに引っかき傷やかまれたような損傷があるほか、当時近くでクマが目撃されていたことから、クマによる被害の可能性が高いとされていました。近くで目撃されていたクマはまだ捕獲されていません。





胎内市によると、専門家の分析で、登山者を襲ったとみられるクマが、今後も人間に対して攻撃的な行動をとる可能性もあり、春以降も同じエリアで活動を再開する懸念が示されているということです。登山道は、１２月から５月の間は、アクセス道が通行止めのため侵入不可となっていましたが、遺体の発見を受け、安全確保のために６月以降の登山道の閉鎖が決まりました。足ノ松尾根登山道では、クマによる被害から安全を確保するために、登山道を閉鎖するのは初めてだということです。閉鎖後は、猟友会による継続的なパトロールが行われる予定です。また、頼母木山避難小屋や門内岳避難小屋は例年通り開放するということです。