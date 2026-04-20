宮舘涼太が共演者に囲まれ抜群のスタイル際立つ！豪華集合ショットに「舘様の背が高い」「涼太くんが大きく見える」「Snow Manみんな外にでるとおっきいの好き」

【写真＆動画】『真剣遊戯！THEバトルSHOW』出演者集合ショット／『真剣遊戯！THEバトルSHOW』予告映像＆キービジュアル 他

『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（フジテレビ系）の公式Xが更新され、4月20日放送回の出演者集合ショットが公開された。

■宮舘涼太率いるアイドル俳優軍と劇団ひとり率いる芸人バラエティー軍が激突

この番組は、主宰に櫻井翔を迎え、各6人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティー軍が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げる新たなゲームバラエティー。

4月20日放送回の“アイドル俳優軍”には、リーダーを務める宮舘涼太（Snow Man）をはじめ、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、齊藤京子、末澤誠也（Aぇ! group）、角田夏実、本郷奏多が集結。

対する劇団ひとり率いる“芸人バラエティー軍”には、あの、あばれる君、近藤春菜（ハリセンボン）、DAIGO、中澤佑二が登場する。

公開された集合ショットでは、桜を思わせるピンクの装飾やゴールドのオブジェが配された豪華なセットを背景に、出演者たちが並んでいる。

センターの櫻井は、金の装飾が目を引くグレー×ブラックの切り替えジャケットに白シャツ、黒パンツを合わせたスタイル。きちんと感のある上品な着こなしに仕上がっている。

隣の宮舘は、首元に赤のハチマキのようなものを合わせた白ジャケット×黒パンツ姿で、品のある華やかな装いを見せている。モノトーンをベースにしながら、鮮やかな赤がアクセントとして存在感を放っている。

SNSでは「Snow Manみんな外にでるとおっきいの好き」「推しと推しが並んでる」「キャプテン涼太くんが大きく見える」「メンカラ赤が3人もいる」「舘様の背が高い」「翔くんのビジュの良さに震えてる」「舘様姿勢が良いな」といった声が寄せられている。

■『真剣遊戯！THEバトルSHOW』予告映像

■『真剣遊戯！THEバトルSHOW』キービジュアル 他

Snow Man

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