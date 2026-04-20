俳優の綾瀬はるかさんのマネージャーが、公式インスタグラムを更新。先月41歳を迎えたばかりの綾瀬さんのオフショットを投稿しました。



【写真を見る】【 綾瀬はるか 】 黒のノースリーブ姿で 最新作オフショット公開 41歳のピース姿に 「透明感ハンパない」「肌白くて綺麗」「美しい40代」 反響続々





投稿では、綾瀬はるかさんが出演する映画「人はなぜラブレターを書くのか」について「4月17日公開いたしました ぜひご覧ください！」とのコメントとともに、オフショット写真も公開されました。





写真には、黒いノースリーブのワンピースをまとった綾瀬さんが、映画のポスターの前でVサインをする姿が収められています。







投稿は「#綾瀬はるかマネージャーオフショット」のハッシュタグとともに発信され、ファンの間で話題を呼んでいます。



この投稿に「透明感ハンパない可愛すぎる〜」「年齢を重ねて、より綺麗になりましたね 素敵です」「黒がよくお似合いです」「ピースがほっぺにコツンしていてかわいすぎる」「肌白くて綺麗」「美しい40代だな」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】