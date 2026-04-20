◇MLB ロッキーズ 9-6 ドジャース(日本時間20日、クアーズ・フィールド)

ドジャースは終盤に逆転を許し、今季初の連敗に。試合後、デーブ・ロバーツ監督がリリーフ陣の乱調についてコメントしました。

佐々木朗希投手が先発したこの試合、1点リードの7回からブレーク・トライネン投手が4番手としてマウンドに上がりました。しかし先頭打者にいきなり2ベースを打たれると、次打者に逆転2ランを被弾。さらに後続にも連打を浴びて1点を失い、1アウトも取れずに3失点で降板しました。

さらに2点ビハインドの8回、6番手でマウンドに上がったエドウィン・ディアス投手がいきなりノーアウト満塁のピンチを招くと、タイムリーを浴びて失点し降板。日本時間11日のレンジャーズ戦で3失点して以来の登板でしたがアウトを奪えず、2試合続けての3失点となりました。

試合後、ロバーツ監督は2投手の投球内容について「正直、2人とも本調子ではなかったと思う」とコメント。相次いで打ちこまれたことに「今日は全くキレがなく、誰も抑えられなかった」と話しました。

今季4セーブをマークしているディアス投手の投球については「コントロールがなく、球速も落ちていた。セーブがかかっていない場面だったので、アドレナリンの影響もあったかもしれない」と分析。本人は「『どんな状況でも投げたい』と言っていた」と明かし、「トレーナーや投手コーチと話して、問題がないか確認する必要がある」とコンディションをチェックする意向を示しました。

チームは今季初の連敗となるも、ロバーツ監督は「彼らは良いチームだし、この球場ではいろんなことが起きる」と“打者天国”クアーズ・フィールドの特徴にも言及。標高約1600メートルに位置し打球が飛びやすいため、「投手にとって難しく、ボールの感覚も変わる。メジャーで勝つのは簡単ではないし、特にクアーズ・フィールドはその中でも難しい球場だ」と、苦戦したリリーフ陣をフォローしました。