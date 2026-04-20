過労などによる労災の認定にあたり、労働基準監督署が個人のスマートフォンなどに記録されたデジタルのデータを積極活用している。

労働者と会社が主張する労働時間に隔たりがある中、スマホの位置情報を参考に残業時間が算定された例も出ている。専門家は「スマホのデータなどは残業時間を判断する際の客観証拠として価値が高い」と指摘する。（西村魁）

◆時間を過少に評価

東京都内の会社員男性（当時６５歳）が自殺したのは長時間労働による精神疾患が原因と考えられるとして、都内の労基署が昨年７月に労災を認定した。決め手となったのは男性のスマホの位置情報で、遺族代理人を務めた尾林芳匡弁護士は「位置情報をもとに、会社側が労働時間を過少に評価した実態が明らかになった」と意義を強調する。

尾林弁護士によると、男性は金型などの製造工場に勤務し、２０２２年春以降、受注量の急増に伴って残業や休日出勤が増えた。家族に「疲れた」「受注が多すぎる」などと漏らすようになり、同年５月に自ら命を絶った。遺族は生前の働きや言動から、違法な長時間労働があったとみて同労基署に労災申請した。

勤務先が提出した出退勤記録では残業がほぼなしとされていたが、男性のスマホのアプリに記録されていた位置情報データから、連日長時間にわたり工場にいたことが判明。労基署は、男性が工場にいた時には仕事に専念していたとする同僚らの証言も考慮し、自殺までの１か月間で時間外労働が１７３時間に達したと判断。労災を認めた。

会社側は男性の長時間労働を否定していたといい、尾林弁護士は「男性のスマホの記録が職場にいたと証明し、会社側の言い分を覆せた」と話す。

◆スマートウォッチも

厚生労働省によると、労基署が過労による労災を認定する際には、職場のタイムカードや業務パソコンの使用時間といった記録のほか、同僚への聴取結果などから労働実態や残業時間を調べて妥当性を判断する。

企業側の記録が労働者側の申告と食い違うなどした時には追加調査を実施する。業務に関するメールの送受信記録や車のＥＴＣ（自動料金収受システム）の記録などを確認するという。

さらに近年では、スマホを中心としたデジタルのデータの活用も進む。位置情報だけでなく、腕時計型端末の「スマートウォッチ」と連携するアプリに記録された睡眠時間やインターネットの検索履歴などが、労災認定の参考にされた例もあるという。厚労省幹部は「労働者側の協力のもと、引き続きデジタルデータの活用を進めたい」と話す。

◆成果物の評価は

労災の認定にあたり、厚労省は、労基署が残業を含む時間外労働時間を算定する際には「成果物」も確認するよう求めている。残業中にパソコンで作成した資料などで労働実態を裏付けるためで、特に社外での残業時間を算定する時などに成果物が参考にされる。

ただ、こうした運用には反発する声も強い。過労死問題に取り組む川人博弁護士も「文献調査など成果物が残らない労働もある。認定のハードルが上がり、労働時間が過少に評価されかねない」と懸念を示す。

元労働基準監督官で東洋大の北岡大介准教授（労働法）は「成果物は必要だが、作成に要する時間には個人差もあり、判断が難しい証拠と言える」とした上で、「スマホの位置情報などのデータは、会社側が示す残業時間に疑義が生じた時に、有力な客観証拠となる。労基署もデジタルデータなどの証拠を可能な限り集め、労働時間を算定することが重要だ」と指摘する。

厚労省「長時間労働は重篤な健康被害につながる」

過労による労災が相次ぐ中、労働時間を適正に算定する重要性は増している。厚生労働省によると、過重な業務や仕事の強いストレスが原因で、脳や心臓の疾患、精神障害を発症して２０２４年度に労災認定された件数は１３０４件と、５年前の１・８倍に増加した。労災についての意識の高まりで申請が増加していることなどが背景にあるとみられるという。

特に多い精神障害による労災の認定については、時間外労働時間が発症前の１か月間でおおむね１６０時間以上などの基準が設けられている。厚労省の担当者は「長時間労働は重篤な健康被害につながるため、企業側は労働時間を厳格に管理してほしい」と話している。