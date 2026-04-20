4月17日、元卓球女子日本代表でタレントの福原愛が、公式サイトで第3子を出産したことを報告した。近年はプライベートでのお騒がせイメージが定着しつつあったが、出産公表前には “激変” した姿を見せていたようで──。

福原は《このたび、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げます。おかげさまで母子ともに健康で穏やかに過ごしております》と出産を報告した。

「2016年に元卓球男子台湾代表の江宏傑さんと結婚し、2人の子どもが生まれた福原さんですが、2021年の『女性セブン』で商社マン男性との不倫を報じられました。

同年に離婚を発表するも、子どもの引き渡しをめぐって裁判に発展し、2024年に長男を江さんに引き渡し、共同親権を維持することで和解が成立。2025年12月に一般男性との再婚、妊娠を発表し、今回の第3子出産と、慌ただしい事態が続きました」（スポーツ紙記者）

元夫との “泥沼離婚” 騒動もあってか、Xでは今回の出産報告に関して、

《メンタル強すぎ》

《過去のこと知らない人からしたら愛ちゃんおめでとーなんだろうけど過去のゴタゴタ知ってる人からしたら手放しで祝福はないのでは、、》

など、冷ややかな声があがっている。出産公表前、福原は “イメチェン” した姿を披露していた。

「近年の福原さんは、胸あたりまで伸ばしたロングヘアが定着していました。ただ、4月17日に元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那さんがInstagramのストーリーズに福原さんとのツーショット写真を投稿した際、黒髪でばっさりカットしたボブになっていたのです。グレーの落ち着いたワンピースを着ており、“清楚ボブ” 姿が注目を集めていました」（芸能記者）

福原は幼少期から「泣き虫愛ちゃん」として知られ、実力でも卓球界を牽引し、幅広い世代に認知された。2018年に現役を引退後、バラエティ番組に出演することも多かったが、騒動後の仕事には陰りが見えているという。

「2021年に青森大学の客員准教授に就任するも、2025年6月の『デイリー新潮』で退任したことが伝えられました。

騒動後の福原さんは2024年にTikTokアカウントを開設し、料理やメイクなど “女子力動画” を多数投稿していましたが、コメント欄では厳しい声も見られました。2025年4月の投稿を最後に1年間更新していません。

仕事が激減するなか、福原さんの動静に冷ややかな目を向ける人もいるのでしょう」（同前）

騒動から5年、新たなパートナーとともに、どんな道を歩んでいくのか。