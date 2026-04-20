左足首を骨折して入院していたタレントの松本明子（６０）が仕事復帰を報告した。

松本は２０日、自身のインスタグラムを更新。「本日１１時台のみ出演で、ラジオビバリー昼ズ復帰いたしました 皆様本当にあたたかく迎えてくださいました」と記し、タレントの高田文夫、松村邦洋らとのショットや、お笑いコンビの「ナイツ」「トムブラウン」、平野ノラらとのショットをアップ。

「ニッポン放送檜原社長から還暦＆退院祝いの花束を、ラジオショーナイツのお二人、平野ノラちゃん、ビバリートムブラウンのお二人には優しく骨折のアドバイスや慰労のお言葉をもらいました 来週からは全編登場予定ですのでどうぞよろしくお願いします」とつづった。

この投稿には、「アッコさんお帰りなさい まだまだ大変だと思います 無理なさらず」「復帰おめでとうございます。良かったですね」などのコメントが寄せられた。

松本は今月３日に自身のインスタグラムで骨折を報告。２日に自宅前で転倒し、左足首を骨折（病名は左足関節脱臼骨折）。入院するため「しばらくの間休業」すると発表。１７日に予定を早めて１９日に退院し、２０日から仕事に復帰すると伝えていた。