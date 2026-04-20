芸能事務所・レプロエンタテインメントと音楽事務所・つばさレコーズによる、ワインをテーマにした男性５人組ボーカルグループ「ＳＨｉＺＵＫＵ（しずく）」が２０日、東京・台東区の浅草九劇でお披露目された。

「人生の第二章を切り拓け！」をキャッチコピーに掲げ、昨年１２月から２５歳以上の男性を対象に募集を開始。応募があった約５００人のうち１２人が最終審査に進み、今年度初めて迎える「ワインの日」の４月２０日に合わせて新メンバー５人が決定した。

５人全員が、ブドウの品種を名前に入れて活動する。赤ワイン「ピノ・ノワール」担当でセンターを務める、最年長３５歳の石田ピノ知之は「グループ名のＳＨｉＺＵＫＵはワインの個性を表しています。僕たちも唯一無二の個性を目指しながら、世界を目指して羽ばたいていきます」と決意。メンバー唯一の現役ワインソムリエとして、資格を示す金色のバッジに「めちゃくちゃうれしい」と胸を張った。

一方で、ミュージカル俳優出身で離婚歴もあるという門脇リースリング卓史は「もともと赤と白のワインがあることしか分からなかった。オーディションで『こんなに飲みやすいワインがあるのか』と感動した品種が担当になった」と、名前を背負う「リースリング」との縁を強調した。１８３センチの長身を誇る古川カベルネ卓人は、俳優経験はあるもののダンスも歌も未経験。厳しいオーディションを経て「血のにじむような努力で食らいついた。カベルネのように深みのある味わいを目指して頑張ります」と語った。

メンバーで唯一芸能活動の経験がない松田シャルドネ創太郎（しょうたろう）は、メンバーカラーの白い蝶（ちょう）ネクタイを身につけ「何者にもなれるし何色にもなれる。白ということで、いい意味で染まっていく」と気合。シャンパンの開栓式ではフライングで開けてしまい、顔を真っ赤にする場面もあったが「この瞬間から僕たちとともにワイン人生、歩んでいきましょう」と滑らかなトークで仕切り直した。“筋肉担当”の真田メルロ煌生（こうき）はワインを片手に「シャンパーニュの泡とともに、僕たちＳＨｉＺＵＫＵとはじけていきましょう。シュワシュワシュワ〜」と、唯一の関西人らしくユーモラスにアピールした。

この日は「４・２９（しずく）の日」と位置づける２９日にＴｉｋＴｏｋで先行配信予定の楽曲「秘密のヴィンテージ」を、“しずくポーズ”をそろえてのダンスとともに歌唱。６月１３日には、お披露目会と同じ浅草九劇でプレデビューライブを行う。古川が「大谷選手のように歌とワインの二刀流の道を僕たち全員で作っていきたい」と言えば、松田は「ワインということで赤と白なので、紅白に食らいついていきたい」。ワインエキスパートの資格取得を目指しながら、音楽との“マリアージュ”を目指す。

以下はメンバーの略歴。

◆石田ピノ知之（いしだ・ともゆき） １９９１年３月２９日、神奈川県出身。３５歳。担当品種はピノ・ノワール。メンバーカラーは赤。人生の第一章はワインソムリエ。身長１７４センチ。

◆松田シャルドネ創太郎（まつだ・しょうたろう）１９９７年１２月１７日、東京都出身。２８歳。担当品種はシャルドネ。メンバーカラーは白。人生の第一章はＷＥＢディレクター。身長１７５センチ。

◆真田メルロ煌生（さなだ・こうき）１９９６年９月３日、大阪府出身。２９歳。担当品種はメルロ。メンバーカラーはピンク。人生の第一章はパーソナルトレーナー。身長１８０センチ。

◆門脇リースリング卓史（かどわき・たかし）１９９３年４月２５日、東京都出身。３２歳。担当品種はリースリング。メンバーカラーは水色。人生の第一章はミュージカル俳優。身長１８０センチ。

◆古川カベルネ卓人（ふるかわ・たくと）１９９７年１２月２日、岡山県出身。２８歳。担当品種はカベルネ・ソーヴィニヨン。メンバーカラーは紫。人生の第一章は幼保園保育補助。身長１８３センチ。