Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＦＷ白井陽斗（２６）が、１か月ぶりにチームに完全合流した。３月１８日の練習中に左膝内側側副じん帯を痛めて戦列から離れていたが、２０日に札幌・宮の沢で行われた練習をフルメニュー消化した。

開幕から右シャドーとして７試合連続でスタメンを張った。離脱前最後の試合となった３月１４日の磐田戦では、今季初めてフル出場し、１―０勝利に貢献した。それだけに「自分たち的にも気持ちの良い勝ち方をした次の週の練習だったので。悔しさはあった」。と思い返したが「外から見てみるのも自分には必要だと、ポジティブに捉えた」と前向きさは失わず、取り組んできた。

不在だった５試合中、自身が務めていた位置には１９歳のタイ人ＭＦティラパットらが台頭してきた。その間の心境を、白井は「悔しいし負けたくないという嫉妬心が５割。それと、下の選手がもっともっと出てくることへの期待という、半々の気持ちだった」と口にした。組織力の向上も考えながら過ごした時期を終え、いよいよ戦列に戻る時を迎えた。

２５日のホーム・いわき戦を皮切りに、１５日間で５試合を戦う過密日程が控える。「連戦までには間に合わせたいと思ってやってきたので。このタイミングで戻って来られたのは良かった」。白井はそう復帰を喜んだ上で「試合を見ていて、このシーンだったら自分だったらどうしたかというのがたくさんあったので。より攻撃を活性化できれば」と続けた。札幌屈指のスピードを誇る男が、３試合連続で流れの中からの得点がない状況を変える起爆剤へとなりにいく。