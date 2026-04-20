異国の味を巡る5日間！ 「ワールドグルメサミット」

記事ポイント 神戸メリケンパークで「ワールドグルメサミット」を5月2日から5月6日まで開催各日10時から17時まで入場無料、毎日約30店舗のキッチンカーが日替わりで出店世界各国の料理と日本各地のご当地グルメ、多彩な同時開催イベントを満喫できる5日間 神戸メリケンパークで「ワールドグルメサミット」を5月2日から5月6日まで開催各日10時から17時まで入場無料、毎日約30店舗のキッチンカーが日替わりで出店世界各国の料理と日本各地のご当地グルメ、多彩な同時開催イベントを満喫できる5日間

神戸メリケンパークで、世界各国の料理を楽しめる「ワールドグルメサミット」が開催されます。

大型複合イベント「メリケンわんだーパーク」内で行われ、海外グルメと国内ご当地グルメがそろう注目のフードイベントです。

グルメサミット実行委員会「ワールドグルメサミット」





開催期間：2026年5月2日(土)から5月6日(水・祝)まで開催時間：各日10:00から17:00まで開催場所：神戸メリケンパーク入場料：無料主催：グルメサミット実行委員会協力：一般社団法人日本催事販売協会

期間中は毎日約30店舗のキッチンカーが日替わりで出店し、海と空が広がる開放的なロケーションで各国の味を楽しめます。

台湾のルーロー飯やカナディアンハンバーガー、韓国のマシュマロアイスとクロッフル、トルコのケバブ、フィリピンのアドボライス、ハワイアンスタイルのビーフサンド、本格中華スパイスが香る麻婆豆腐などが登場します。

さらに、串揚げ、ぼっかけ焼きそば、鶏天、ソーキそばなど、日本各地のご当地グルメもそろう充実のラインナップです。

世界のグルメ





台湾、北米、韓国、トルコ、フィリピン、ハワイ、中国など、多彩な食文化に出会えるフードフェスです。

各店が個性豊かなメニューを提供し、食べ歩きをしながら異なる国の味を一度に楽しめる構成も魅力です。

日本のご当地グルメ





海外グルメに加え、日本各地の人気メニューも味わえるため、幅広い世代が楽しみやすいイベントです。

食べ慣れた味と新しい味覚を同じ会場で比べながら楽しめるのも、この催しならではのポイントです。

同時開催コンテンツ

会場では、わんわんマルシェ、20mドッグラン、ベテランドッグギャザリング、ハンドメイドEXPO、かみこす！

、ふわふわキッズランド、バブルボールなども日程に応じて開催されます。

ストライダージャパン公認エンジョイカップ、いきものふれあい展、町工場ワークショップ、ミニ四駆ワークショップも予定され、家族や愛犬連れでも一日たっぷり過ごせる内容です。

グルメを中心に、買い物、体験、ペット向け企画、キッズ向け企画までそろう大型イベント。

ゴールデンウィークの神戸で、さまざまな国と地域の味覚を楽しみたい方にぴったりです。

おでかけ先を探している方はチェックしてみてはいかがでしょうか。

「ワールドグルメサミット」の紹介でした。

よくある質問

Q. ワールドグルメサミットはいつ開催されますか？

A. 2026年5月2日(土)から5月6日(水・祝)までの5日間開催されます。

時間は各日10時から17時までで、ゴールデンウィーク期間中に楽しめるイベントです。

Q. 会場はどこで、入場料はいくらですか？

A. 会場は神戸メリケンパークです。

入場料は無料なので、気軽に立ち寄って世界各国のグルメや同時開催コンテンツを楽しめます。

Q. どんなグルメが楽しめますか？

A. ルーロー飯、カナディアンハンバーガー、ケバブ、アドボライス、麻婆豆腐のほか、串揚げやぼっかけ焼きそば、ソーキそばなど国内外の多彩なメニューがそろいます。

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