野崎萌香、弟の挙式を報告 “祖母からの贈り物”サーモンピンクの振袖で決めた結婚式コーデに反響「お着物の色味がステキすぎ」「お似合いで綺麗ね」
モデルの野崎萌香（36）が17日、自身のインスタグラムを更新。弟の結婚式に列席したことを報告し、祖母から贈られた振袖をまとった着物コーデを披露した。
【写真】「お着物の色味がステキすぎます」「綺麗ね」祖母から贈られた振袖で弟の結婚式に列席した野崎萌香
野崎は「春の訪れを感じる、満開の桜の下で弟夫婦の神前式へ 三献の儀や玉串奉奠を近くで見守りながら、小さな頃の弟との思い出が胸に去来して…家族にとって大切な、特別な一日に。あたたかな記憶がまたひとつ増えました」と感慨深げにつづり、弟のハレの日を報告。
この日のために選んだ振袖は、「祖母がお祝いの日に贈ってくれた」という思い入れたっぷりな一着。「鮮やかなサーモンピンクに描かれた、古典的なおめでたい柄が良き日をより一層彩ってくれました」と紹介し、「久しぶりに袖を通すと、不思議と背筋が伸びます」とも話した。
文末では「弟よ、結婚おめでとう」と改めて祝福し、「これからのふたりの歩む道が、桜のように美しく、光り輝くものでありますように。最高に幸せな家庭を築いてね」と温かなメッセージを届けた。
コメント欄には「弟さん、おめでとうございます」「お着物の色味がステキすぎます」「サーモンピンクがすごく似合ってて可愛い」「お美しいです」「お似合いで綺麗ね」「お着物姿にうっとり」「萌香さまの和装が美し過ぎてこれは世界遺産です」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「お着物の色味がステキすぎます」「綺麗ね」祖母から贈られた振袖で弟の結婚式に列席した野崎萌香
野崎は「春の訪れを感じる、満開の桜の下で弟夫婦の神前式へ 三献の儀や玉串奉奠を近くで見守りながら、小さな頃の弟との思い出が胸に去来して…家族にとって大切な、特別な一日に。あたたかな記憶がまたひとつ増えました」と感慨深げにつづり、弟のハレの日を報告。
文末では「弟よ、結婚おめでとう」と改めて祝福し、「これからのふたりの歩む道が、桜のように美しく、光り輝くものでありますように。最高に幸せな家庭を築いてね」と温かなメッセージを届けた。
コメント欄には「弟さん、おめでとうございます」「お着物の色味がステキすぎます」「サーモンピンクがすごく似合ってて可愛い」「お美しいです」「お似合いで綺麗ね」「お着物姿にうっとり」「萌香さまの和装が美し過ぎてこれは世界遺産です」など、さまざまな声が寄せられている。