日本人７人先発のSTVV、５戦未勝利でCLストレートインに暗雲も…好セーブ連発のGK小久保玲央ブライアンは前向き「１歩ずつ１歩ずつ前に進んでいけたらいい」

日本人７人先発のSTVV、５戦未勝利でCLストレートインに暗雲も…好セーブ連発のGK小久保玲央ブライアンは前向き「１歩ずつ１歩ずつ前に進んでいけたらいい」