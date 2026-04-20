20日午前、新潟県長岡市越路地域で体長約1mのイノシシが目撃され、警察や長岡市が注意を呼びかけています。



イノシシが目撃されたのは、長岡市来迎寺の越路中学校の近くです。警察によりますと、20日午前10時30分ごろ、体長約1mのイノシシ1頭がいるのを中学校関係者が確認し、長岡市役所越路支所を通じて警察に通報がありました。この周辺では、16日にも同様の場所で同じような個体が目撃されています。



さらに、午後1時30分ごろにも長岡市飯塚の田んぼでイノシシ1頭の目撃情報があり、目撃者から市役所を通じて警察に通報がありました。



付近には中学校のほか体育館や住宅があることから、警察や長岡市が連携して注意を呼びかけるとともに警戒活動をしています。