女装姿が話題の2児の父親、フリルドレス姿で娘たちとおままごと「なんて可愛くて平和な優しい時間なの」
歌手やモデルとして活動する谷琢磨さんは4月16日、自身のInstagramを更新。白いドレスをまとった女装姿で娘2人とおままごとを楽しむ写真を公開しました。
【写真】谷琢磨、ドレス姿で娘とおままごとを楽しむ様子
コメントでは「いいな〜 1人でいろんな役ができそうですね 幸せな空間だぁ」「なんて可愛くて平和な優しい時間なの〜」「素敵なお父さん」「奥さんが写真を撮ってるのかな？」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】谷琢磨、ドレス姿で娘とおままごとを楽しむ様子
「奥さんが写真を撮ってるのかな？」谷さんは「娘たちと一緒におままごとする時間が幸せすぎるお父さん」とつづり、1枚の写真を公開しました。白いフリルのドレスに三つ編み姿で、娘2人とおままごとを楽しむ様子が写っており、家族との温かな時間が伝わってきます。
「これからも日々を楽しく」普段から娘との家族ショットを公開している谷さん。14日には「皆さまのおかげでフォロワーさんが3万人を超えました」「子供たち、そして皆さんが笑顔になれるようこれからも日々を楽しく歩んでゆこうと思います」とつづり、1枚の写真を披露しました。ロリータドレス姿の谷さんと、ピンクと水色のドレスを着た娘たちとのスリーショットです。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)