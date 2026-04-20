大陸からの黄砂は、21日(火)以降九州から北海道まで広い範囲で飛ぶ見込みです。21日は日本海側で濃度が高いおそれがあり、注意が必要です。

黄砂の予想です。20日(月)は大陸や朝鮮半島にある黄砂が次第に日本列島にやってくる見込みです。

21日(火)は、未明から日本に近づき、昼前からは日本海側を中心に黄砂が達しそうです。

21日の昼過ぎからは、九州から北海道まで広範囲で黄砂が飛ぶ見込みです。北陸や東北の日本海側では濃度の高いところがありそうです。

22日(水)も黄砂の飛来は続きそうです。

屋外では、ところにより黄砂が外に干した洗濯物などについてしまうおそれがあります。また、視程（水平方向で見通しの効く距離）が5キロメートル未満になる場合には、交通への障害が発生するおそれがあります。車の運転などは十分に注意をするようにしてください。

このほか、黄砂を吸い込むことによる体への影響も心配されることのひとつです。呼吸器の疾患がある場合などは特に注意を払い、黄砂の飛来の状況がひどければ外出を控えるなど対策をとるようにしてください。

黄砂については、最新の情報に注意をしてください。