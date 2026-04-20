レプロ×つばさレコーズ、“大人向け”新歌謡グループ誕生 約500人から選ばれた異色の経歴をもつ5人組【プロフィール一覧】
レプロエンタテインメントとつばさレコーズの共同による『新グループお披露目会』が20日、都内で行われ、ワインがテーマの“大人向け”5人組歌謡グループ「SHiZUKU」の結成が発表された。
【集合ショット】ワインがテーマ！新歌謡グループ「SHiZUKU」
昨年12月に「人生の第二章を切り拓け！」というキャッチコピーのもと、25歳以上の男性を対象に募集を開始した本オーディションには、約500人の応募があった。最終審査に進んだ12人は、芸能活動経験者から未経験者まで、さまざまなバックグラウンドを持つ魅力的な候補者が選出。そして、パフォーマンス審査に加え、特典会審査やワイン審査といった本企画ならではの独自の選考過程を経て、最終メンバー5人が決定した。
「ワインの日」である20日に発表されたメンバーは、石田ピノ知之、松田シャルドネ創太郎、真田メルロ煌生、門脇リースリング卓史、古川カベルネ卓人の5人。名前に付けられたのは、それぞれの“担当品種”となる。また、メンバーはワインソムリエのほか、ミュージカル俳優、WEBディレクターなど個性豊かな“人生の第一章”がある。
「SHiZUKU」とは、ワインの個性を表現しているといい、石田は「唯一無二のグループを目指しながら、世界に羽ばたいていきたいなと思います！」と意気込んだ。今後の目標を聞かれると、真田が「箱根とか行きたいね！」と天然な発言で和ませつつ、松田は「ワインと歌なので、食事をともなったライブステージ、ブルーノート東京とかそういったところで（公演したい）。ゆくゆくは世界に進出して、フランス語を覚えてフランスへ」と期待を膨らませた。
本グループは、「ワイン」をテーマにしたコンセプト型グループとして、ワインとともに音楽を楽しむ新たな“大人エンターテインメント”を発信していくほか、メンバーは、ライブ活動と並行して、「ワインエキスパート」の資格取得を目指す。
会見では、自己紹介や、グループのコンセプトにちなんでスパークリング開栓式を実施。さらに、グループ初となる楽曲で、TikTok先行配信される「秘密のヴィンテージ」を披露した。
今後は、6月13日にプレデビューライブが東京・浅草九劇で開催。「しずくの日（4月29日）」からはワインイベント IN COFFEE BAR 桟敷が開催されるほか、TikTokにて楽曲が先行配信される。
■メンバープロフィール
▼石田ピノ知之（いしだともゆき）
「エレガント熟成中！ワインと美容を愛する最年長」
誕生日：1991年3月29日
出身地：神奈川県
身長：174センチ
担当品種：ピノ・ノワール
メンバーカラー：赤
人生の第一章：ワインソムリエ
▼松田シャルドネ創太郎（まつだしょうたろう）
「音楽一家出身の万能サラブレッド」
誕生日：1997年12月17日
出身地：東京都
身長：175センチ
担当品種：シャルドネ
メンバーカラー：白
人生の第一章：WEBディレクター
▼真田メルロ煌生（さなだこうき）
「圧倒的パワーのフルボディ！筋肉担当」
誕生日：1996年9月3日
出身地：大阪府
身長：180センチ
担当品種：メルロ
メンバーカラー：ピンク
人生の第一章：パーソナルトレーナー
▼門脇リースリング卓史（かどわきたかし）
「甘い歌声とキレのあるダンスで魅せます」
誕生日：1993年4月25日
出身地：東京都
身長：180センチ
担当品種：リースリング
メンバーカラー：水色
人生の第一章：ミュージカル俳優
▼古川カベルネ卓人（ふるかわたくと）
「重厚なクールさと最年少らしい愛嬌で魅了！」
誕生日：1997年12月2日
出身地：岡山県
身長：183センチ
担当品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
メンバーカラー：紫
人生の第一章：俳優・幼保園保育補助
【集合ショット】ワインがテーマ！新歌謡グループ「SHiZUKU」
昨年12月に「人生の第二章を切り拓け！」というキャッチコピーのもと、25歳以上の男性を対象に募集を開始した本オーディションには、約500人の応募があった。最終審査に進んだ12人は、芸能活動経験者から未経験者まで、さまざまなバックグラウンドを持つ魅力的な候補者が選出。そして、パフォーマンス審査に加え、特典会審査やワイン審査といった本企画ならではの独自の選考過程を経て、最終メンバー5人が決定した。
「SHiZUKU」とは、ワインの個性を表現しているといい、石田は「唯一無二のグループを目指しながら、世界に羽ばたいていきたいなと思います！」と意気込んだ。今後の目標を聞かれると、真田が「箱根とか行きたいね！」と天然な発言で和ませつつ、松田は「ワインと歌なので、食事をともなったライブステージ、ブルーノート東京とかそういったところで（公演したい）。ゆくゆくは世界に進出して、フランス語を覚えてフランスへ」と期待を膨らませた。
本グループは、「ワイン」をテーマにしたコンセプト型グループとして、ワインとともに音楽を楽しむ新たな“大人エンターテインメント”を発信していくほか、メンバーは、ライブ活動と並行して、「ワインエキスパート」の資格取得を目指す。
会見では、自己紹介や、グループのコンセプトにちなんでスパークリング開栓式を実施。さらに、グループ初となる楽曲で、TikTok先行配信される「秘密のヴィンテージ」を披露した。
今後は、6月13日にプレデビューライブが東京・浅草九劇で開催。「しずくの日（4月29日）」からはワインイベント IN COFFEE BAR 桟敷が開催されるほか、TikTokにて楽曲が先行配信される。
■メンバープロフィール
▼石田ピノ知之（いしだともゆき）
「エレガント熟成中！ワインと美容を愛する最年長」
誕生日：1991年3月29日
出身地：神奈川県
身長：174センチ
担当品種：ピノ・ノワール
メンバーカラー：赤
人生の第一章：ワインソムリエ
▼松田シャルドネ創太郎（まつだしょうたろう）
「音楽一家出身の万能サラブレッド」
誕生日：1997年12月17日
出身地：東京都
身長：175センチ
担当品種：シャルドネ
メンバーカラー：白
人生の第一章：WEBディレクター
▼真田メルロ煌生（さなだこうき）
「圧倒的パワーのフルボディ！筋肉担当」
誕生日：1996年9月3日
出身地：大阪府
身長：180センチ
担当品種：メルロ
メンバーカラー：ピンク
人生の第一章：パーソナルトレーナー
▼門脇リースリング卓史（かどわきたかし）
「甘い歌声とキレのあるダンスで魅せます」
誕生日：1993年4月25日
出身地：東京都
身長：180センチ
担当品種：リースリング
メンバーカラー：水色
人生の第一章：ミュージカル俳優
▼古川カベルネ卓人（ふるかわたくと）
「重厚なクールさと最年少らしい愛嬌で魅了！」
誕生日：1997年12月2日
出身地：岡山県
身長：183センチ
担当品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
メンバーカラー：紫
人生の第一章：俳優・幼保園保育補助