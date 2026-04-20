レプロ×つばさレコーズ、“大人向け”新歌謡グループ誕生 約500人から選ばれた異色の経歴をもつ5人組【プロフィール一覧】

レプロ×つばさレコーズ、“大人向け”新歌謡グループ誕生 約500人から選ばれた異色の経歴をもつ5人組【プロフィール一覧】