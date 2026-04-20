ファミリーマート、札幌で人気が絶えない手作りサンドイッチ専門店とコラボ 不動の人気No.1商品を再現
ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマル KITCHEN」から、札幌で人気の手作りサンドイッチ専門店「サンドイッチ工房Sandria（サンドリア）」（以下、サンドリア）監修の「サンドリア監修 ハムエッグサンド」「サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド」や、ハムを使用した定番のサンドイッチのリニューアル商品など5種類を「自慢のハムサンド」として21日から順次、全国のファミリーマート約1万6400店にて発売する。
【写真】地元で愛される名店…札幌にある「サンドイッチ工房Sandria」
気温が上昇し、屋外での食事や行楽などで手軽に食べられるワンハンド商品の需要が高まる。その中でも、サンドイッチは手軽さ以外にも、バリエーションが豊富で多彩な具材を一度に味わえる満足感のある商品として多様化。本格的なシーズンの到来にあわせて、惣菜系からデザート系まで40種類を超える豊富なラインアップを取りそろえる「サンドリア」監修の2商品を発売する。
「サンドリア」は 1978年に創業、札幌で初めての“24 時間営業”の手作りサンドイッチ専門店で、旬の食材や多様な具材を使用したボリューム満点のサンドイッチが常時40種類以上も並ぶ、地元の人々から愛される人気の名店。
今回発売する「サンドリア監修 ハムエッグサンド」は、サンドリア創業以来不動の人気No.1を誇る商品「ダブルエッグ」を再現したサンドイッチ。ゆで卵を使用し、食感と風味にこだわったたまごサラダは、三温糖とコショウが味の決め手となっている。サンドリアの味を再現したマヨソースを合わせ、シンプルながらも毎日食べたくなるような味わいに仕上げ対応。
「サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド」は、大きめにカットしたキャベツに、三温糖やホワイトペッパーなどで味付けしたツナサラダをサンドリアの味を再現したマヨソースと合わせ、ハム、グリーンリーフとあわせた彩りの良いサンドイッチ。
また、ファミリーマートで定番のハムを使用したサンドイッチも、野菜の旨味を感じるこだわりの「すりおろし野菜ソース」をハムと和えるなど、ソースや具材を見直し、さらにおいしくリニューアルして発売する。
■「サンドリア」監修コメント
サンドイッチ工房 サンドリアでは、創業当時から人気NO.1の「ダブルエッグサンド」とサンドリア独自の技法で仕上げたパリパリ食感が人気の「ツナサンド」をモチーフに監修をさせていただきました。
「サンドリア監修 ハムエッグサンド」は、マヨネーズの再現と、刻んだゆで卵の食感にこだわり監修させていただきました。
「サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド」は、キャベツサラダのパリパリの食感にこだわり、今回はそこにハムの塩味をプラスしたファミリーマートさんオリジナルを監修させていただきました。
今回、全国の皆様に、サンドリアのサンドイッチをお届けできるにあたって、とてもうれしく思います。
■商品詳細（※全て税込）
「サンドリア監修 ハムエッグサンド」375円
「サンドリア」人気No.1商品「ダブルエッグ」がモチーフに。ゆで卵を使用し、食感と風味にこだわったたまごサラダに、ハム、グリーンリーフを合わせた。
「サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド」348円
キャベツの食感がアクセントになったツナサラダに、ハム、グリーンリーフを合わせた。
「ジューシーハムサンド」348円
ポークハムに、きゅうり、からし風味のマヨネーズを合わせた定番人気のサンドイッチ。
「たっぷりハムサンド」328円
ハムをたっぷり使用したハムを味わうサンドイッチ。こだわりの『すりおろし野菜ソース』がハムの味わいを引き立てる。
「大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス」430円
パンが厚くて美味しい、大きなサンドイッチ。ハム、ゆで卵、たまごサラダ、ツナ、チーズなどの彩りの良い人気具材が楽しめる組み合わせ。
気温が上昇し、屋外での食事や行楽などで手軽に食べられるワンハンド商品の需要が高まる。その中でも、サンドイッチは手軽さ以外にも、バリエーションが豊富で多彩な具材を一度に味わえる満足感のある商品として多様化。本格的なシーズンの到来にあわせて、惣菜系からデザート系まで40種類を超える豊富なラインアップを取りそろえる「サンドリア」監修の2商品を発売する。
「サンドリア」は 1978年に創業、札幌で初めての“24 時間営業”の手作りサンドイッチ専門店で、旬の食材や多様な具材を使用したボリューム満点のサンドイッチが常時40種類以上も並ぶ、地元の人々から愛される人気の名店。
今回発売する「サンドリア監修 ハムエッグサンド」は、サンドリア創業以来不動の人気No.1を誇る商品「ダブルエッグ」を再現したサンドイッチ。ゆで卵を使用し、食感と風味にこだわったたまごサラダは、三温糖とコショウが味の決め手となっている。サンドリアの味を再現したマヨソースを合わせ、シンプルながらも毎日食べたくなるような味わいに仕上げ対応。
「サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド」は、大きめにカットしたキャベツに、三温糖やホワイトペッパーなどで味付けしたツナサラダをサンドリアの味を再現したマヨソースと合わせ、ハム、グリーンリーフとあわせた彩りの良いサンドイッチ。
また、ファミリーマートで定番のハムを使用したサンドイッチも、野菜の旨味を感じるこだわりの「すりおろし野菜ソース」をハムと和えるなど、ソースや具材を見直し、さらにおいしくリニューアルして発売する。
■「サンドリア」監修コメント
サンドイッチ工房 サンドリアでは、創業当時から人気NO.1の「ダブルエッグサンド」とサンドリア独自の技法で仕上げたパリパリ食感が人気の「ツナサンド」をモチーフに監修をさせていただきました。
「サンドリア監修 ハムエッグサンド」は、マヨネーズの再現と、刻んだゆで卵の食感にこだわり監修させていただきました。
「サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド」は、キャベツサラダのパリパリの食感にこだわり、今回はそこにハムの塩味をプラスしたファミリーマートさんオリジナルを監修させていただきました。
今回、全国の皆様に、サンドリアのサンドイッチをお届けできるにあたって、とてもうれしく思います。
■商品詳細（※全て税込）
「サンドリア監修 ハムエッグサンド」375円
「サンドリア」人気No.1商品「ダブルエッグ」がモチーフに。ゆで卵を使用し、食感と風味にこだわったたまごサラダに、ハム、グリーンリーフを合わせた。
「サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド」348円
キャベツの食感がアクセントになったツナサラダに、ハム、グリーンリーフを合わせた。
「ジューシーハムサンド」348円
ポークハムに、きゅうり、からし風味のマヨネーズを合わせた定番人気のサンドイッチ。
「たっぷりハムサンド」328円
ハムをたっぷり使用したハムを味わうサンドイッチ。こだわりの『すりおろし野菜ソース』がハムの味わいを引き立てる。
「大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス」430円
パンが厚くて美味しい、大きなサンドイッチ。ハム、ゆで卵、たまごサラダ、ツナ、チーズなどの彩りの良い人気具材が楽しめる組み合わせ。