大手芸能事務所レプロエンタテインメントと、つばさレコーズが共同で25年12月からオーディションを行って結成した、25歳以上の男性で構成するワインをテーマにした新歌謡グループのお披露目会見が20日、都内の浅草九劇で行われた。

グループ名は「SHiZUKU」（しずく）で、オーディション時のキャッチコピー「人生の第二章を切り拓け！」通り、500人以上の応募から最終候補12人を乗り越えた、前職から身を転じたメンバー5人が発表された。

メンバーは皆、ワインの品種をミドルネームにしている。ミュージカル俳優の門脇リースリング卓史（32）東南アジアを旅したバックパッカー俳優、幼稚園保育補助の古川カベルネ卓人（28）といった芸能人から、ウェブデザイナーと音楽活動を並行した松田シャルドネ創太郎（28）パーソナルトレーナーの真田メルロ煌生（29）と多彩な顔ぶれがそろった。さらに唯一、本業＆前職がワインソムリエの石田ピノ知之（35）も名を連ねた。

今回のオーディションは、芸能マネジメント事業から映像制作事業、PR事業と幅を広げるレプロにとって、初の試みとなる男性ボーカリストを対象にしたオーディションとなる。TikTok（ティックトック）を中心に巧みなSNS戦略でアーティストや若手グループをブレイクさせてきた、つばさレコーズがタッグを組み、両社にとって新領域となる「ワインとともにお届けする大人な歌謡グループ」を結成した。

メンバーを募集する。これまでの人生で培ってきた全てのことを武器に、これからの人生で新たに挑戦する領域への知識も深めてもらうため、メンバーはワインエキスパート（一般社団法人日本ソムリエ協会認定資格）資格の取得を目指す。大人のたしなみの1つであるワインと共に、懐かしの昭和歌謡曲を中心に大人な歌謡グループとして音楽活動を行っていく。

SHiZUKUは今後、会見が行われた浅草九劇と、同所の劇場一体型カフェCOFFE BAR桟敷を活動拠点とする。4月29日の「しずくの日」から、COFFE BAR桟敷でワインイベントを開催。同日からTikTok（ティックトック）で楽曲の先行配信、そして6月13日(土)にプレデビューライブIN浅草九劇を開催する。