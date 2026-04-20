大手芸能事務所レプロエンタテインメントと、つばさレコーズが共同で25年12月からオーディションを行って結成した、25歳以上の男性で構成するワインをテーマにした新歌謡グループのお披露目会見が20日、都内の浅草九劇で行われた。

グループ名は「SHiZUKU」（しずく）で、オーディション時のキャッチコピー「人生の第二章を切り拓け！」通り、500人以上の応募から最終候補12人を乗り越えた、前職から身を転じたメンバー5人が発表された。ワインの品種をミドルネームにしたメンバーは5人は、以下の通り。

＜1＞石田ピノ知之（いしだ・ともゆき）1991年（平3）3月29日、神奈川県生まれ。担当品種ピノ・ノワール。メンバーカラー赤。174センチ。人生の第一章はワインソムリエで「エレガント熟成中！ ワインと美容を愛する最年長」

＜2＞門脇リースリング卓史（かどわき・たかし）1993年（平5）4月25日、東京都生まれ。担当品種リースリング。メンバーカラー水色。180センチ。人生の第一章はミュージカル俳優で「甘い歌声とキレのあるダンスで魅せます」

＜3＞松田シャルドネ創太郎（まつだ・しょうたろう）1997年（平9）12月17日、東京都生まれ。担当品種シャルドネ。メンバーカラー白。175センチ。人生の第一章はウェブデザイナー。「音楽一家出身の万能サラブレッド」

＜4＞古川カベルネ卓人（ふるかわ・たくと）1997年（平9）12月2日、岡山県生まれ。担当品種カベルネ・ソーヴィニヨン。メンバーカラー紫。183センチ。人生の第1章は、東南アジアを旅したバックパッカー俳優、幼稚園保育補助。「重厚なクールさと最年少らしい愛嬌で魅了！」

＜5＞真田メルロ煌生（さなだ・こうき）1996年（平8）9月3日、大阪府生まれ。担当品種メルロ。メンバーカラーはピンク。180センチ。人生の第1章は、パーソナルトレーナー。「圧倒的パワーのフルボディ！ 筋肉担当」

SHiZUKUは今後、会見が行われた浅草九劇と、同所の劇場一体型カフェCOFFE BAR桟敷を活動拠点とする。4月29日の「しずくの日」から、COFFE BAR桟敷でワインイベントを開催。同日からTikTok（ティックトック）で楽曲の先行配信、そして6月13日(土)にプレデビューライブIN浅草九劇を開催する。