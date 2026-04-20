「10回切って倒れない木はない」ラスト3分、桃子（仁村紗和）の“記憶のすり替わり”発覚に視聴者混乱「鳥肌立った」「拓人（京本大我）怪しい」
【モデルプレス＝2026/04/20】俳優の志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）の第2話が、4月19日に放送された。ラストの展開に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】絶望の表情を浮かべる志尊淳
本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越えて医師となった河瀬桃子（仁村紗和）の波瀾万丈な純愛ラブストーリー。秋元康氏が企画を手がけ、日本と韓国を舞台に、困難に立ち向かう男女の姿を描く。
ミンソクは、養父キム・ジョンフン（オ・マンソク）の死後、信じていた義兄・ヒスン（キム・ドワン）と養母・キョンファ（キム・ジュリョン）に裏切られ、「ファングムホテルグループ」の社長の座を失墜。すべてを失い、韓国から追い出されるようにして東京にやって来た。孤独の中、桃子と「こども食堂」の児童たちの優しさに触れ、我慢していた涙がついにあふれてしまう。「何かあったんですか？」と心配する桃子に、ミンソクは「いえ、何も」と無理に笑顔を作る。桃子はミンソクに「私、ずっと大切にしてる言葉があって。『10回切って、倒れない木はない』。諦めそうになった時、いつもこの言葉を思い出すんです」と思いがけない言葉を口にする。
桃子の言葉に、驚くミンソク。それは、幼い頃に日本人の実父・優（田辺誠一）から教わった言葉だったからだ。そして、23年前ミンソクはその言葉を父親を亡くして泣いている少女に教えたことがあり、その少女は桃子なのではないかと考え始める。
後日、ミンソクは桃子に「『10回切って倒れない木はない』。僕もその言葉を大切にして生きてきたんです」と打ち明ける。ミンソクが「桃子先生。その言葉を知ったのって…」と続けると、桃子は「父が亡くなった時です。その時、その言葉を教えてもらったんです。絶望していた私を励ますために教えてくれた。私はその言葉に救われたんです。拓人（京本大我）が教えてくれました。だから拓人には感謝してるんです」と話す。桃子の記憶上、その言葉はミンソクではなく拓人に教えてもらったことになっていた。
ラスト3分で描かれたこの展開に、視聴者からは「不穏」「最後の最後に全部持ってかれた」「拓人怪しい」「ミンソクの切ない表情に胸が締め付けられた」「鳥肌立った」と混乱の声が殺到している。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】絶望の表情を浮かべる志尊淳
◆志尊淳主演「10回切って倒れない木はない」
本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越えて医師となった河瀬桃子（仁村紗和）の波瀾万丈な純愛ラブストーリー。秋元康氏が企画を手がけ、日本と韓国を舞台に、困難に立ち向かう男女の姿を描く。
◆「10回切って倒れない木はない」ミンソク（志尊淳）＆桃子（仁村紗和）、共通の言葉
ミンソクは、養父キム・ジョンフン（オ・マンソク）の死後、信じていた義兄・ヒスン（キム・ドワン）と養母・キョンファ（キム・ジュリョン）に裏切られ、「ファングムホテルグループ」の社長の座を失墜。すべてを失い、韓国から追い出されるようにして東京にやって来た。孤独の中、桃子と「こども食堂」の児童たちの優しさに触れ、我慢していた涙がついにあふれてしまう。「何かあったんですか？」と心配する桃子に、ミンソクは「いえ、何も」と無理に笑顔を作る。桃子はミンソクに「私、ずっと大切にしてる言葉があって。『10回切って、倒れない木はない』。諦めそうになった時、いつもこの言葉を思い出すんです」と思いがけない言葉を口にする。
桃子の言葉に、驚くミンソク。それは、幼い頃に日本人の実父・優（田辺誠一）から教わった言葉だったからだ。そして、23年前ミンソクはその言葉を父親を亡くして泣いている少女に教えたことがあり、その少女は桃子なのではないかと考え始める。
◆「10回切って倒れない木はない」ラストの展開に反響
後日、ミンソクは桃子に「『10回切って倒れない木はない』。僕もその言葉を大切にして生きてきたんです」と打ち明ける。ミンソクが「桃子先生。その言葉を知ったのって…」と続けると、桃子は「父が亡くなった時です。その時、その言葉を教えてもらったんです。絶望していた私を励ますために教えてくれた。私はその言葉に救われたんです。拓人（京本大我）が教えてくれました。だから拓人には感謝してるんです」と話す。桃子の記憶上、その言葉はミンソクではなく拓人に教えてもらったことになっていた。
ラスト3分で描かれたこの展開に、視聴者からは「不穏」「最後の最後に全部持ってかれた」「拓人怪しい」「ミンソクの切ない表情に胸が締め付けられた」「鳥肌立った」と混乱の声が殺到している。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】