「10回切って倒れない木はない」ラスト3分、桃子（仁村紗和）の“記憶のすり替わり”発覚に視聴者混乱「鳥肌立った」「拓人（京本大我）怪しい」

「10回切って倒れない木はない」ラスト3分、桃子（仁村紗和）の“記憶のすり替わり”発覚に視聴者混乱「鳥肌立った」「拓人（京本大我）怪しい」