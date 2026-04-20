鈴木京香、“サンドが連絡先を知りたがっている”と噂を聞き…芦田愛菜も驚きのエピソード「素敵でしょ？」

4月18日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』2時間スペシャルでは、サンドウィッチマンと大スターの共演エピソードに、芦田愛菜が驚く場面があった。

【映像】芦田愛菜、サンド伊達にうっとりした表情で「素敵でしょ？」と尋ねられ…

今回スペシャルゲストとして登場したのは鈴木京香。サンドウィッチマンと同じ宮城県出身で、スタジオでは2025年に第1回が開催された「東京・宮城県人会」の話題に。

この宮城県人会には、伊達みきおから勝手に「名誉会長です」と任命された鈴木京香のほか、プロフィギュアスケーターの荒川静香や声優の山寺宏一といった名だたる宮城出身者が集結し、大いに盛り上がったそう。しかし、開催までには知られざる苦労も…。

伊達いわく、宮城県人会の開催にあたって、大スターである鈴木の参加は必要不可欠。だが接点が皆無だったため、鈴木とはなかなか会えず、ようやく対面できても連絡先を聞けなかったのだとか。

それでも宮城県人会を開催したかった伊達は、ラジオで「鈴木京香さんにぜひ来ていただかないと」「でも、どうやって連絡をとったらいいかわかんない」などと発信していたという。

そんなある時、サンドウィッチマンに鈴木と番組で共演する機会が訪れる。「これはチャンス！今日（連絡先を）聞くぞ！」と伊達が息巻いていたところ、噂を聞きつけた鈴木が「私の連絡先を知りたがっているみたいで…」と、自らサンドの楽屋を訪ねてきたのだとか。

「強引に私のほうから」と当時を振り返る鈴木を、サンドウィッチマンの2人は「いやいや、そんなことないです！」「ありがたいことに」と即座にフォロー。この一連のエピソードを興味深く聞いていた芦田は、伊達から「素敵でしょ？」と尋ねられ、「はい！」と笑顔で答えていた。