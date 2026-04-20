ｉｓｐａｃｅ<9348.T>が続伸している。この日、サウジアラビアの国立研究機関であるキング・アブドゥルアジーズ科学技術都市（ＫＡＣＳＴ）と、月面探査分野の技術開発における協力拡大及び同分野の国家能力構築を目的とした戦略的パートナーシップを締結したと発表しており、好材料視されている。



今回のパートナーシップ締結により、両者はローバーシステムを含む先進的な月探査技術の設計、製造、試験及び運用における協業のほか、将来的なサウジアラビア発ペイロード輸送の検討、並びに同国内における月面探査基盤の構築に資する各種イニシアチブの実施を目指す。なお、アイスペースは２５年にキング・ファハド石油・鉱物大学（ＫＦＵＰＭ）と将来的な月面探査機会創出に向けた能力開発に関する覚書を締結しており、今後もサウジアラビア国内における連携体制を強化するとしている。



出所：MINKABU PRESS