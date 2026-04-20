timeleszの菊池風磨がパーソナリティを務めるTOKYO FM『菊池風磨 hoursz』4月19日の放送にSnow Manの渡辺翔太がゲスト出演。ブース内でのオフショットが公開された。

【写真】渡辺翔太と菊池風磨のシンプルパーカー姿ラジオオフショット①②

■渡辺は“これまで番組で一番名前が登場した人”として菊池の番組に出演

公開されたオフショットで、菊池はグレーのパーカーに黒いキャップ＆メガネ姿。渡辺は黒いパーカーに黒いニットキャップを合わせている。ラジオの収録ブースでマイクを挟んで向かい合い、身をのりだしてお互いに近づきながら笑顔でピースしている。

コメント欄には「ふまなべお揃いポーズかわいい」「微笑ましいツーショット」「オフ感あるコーデたまらん」「ザ・男子ノリのわちゃわちゃ感あるふまなべが好き」「風磨くんの萌え袖メロい」「しょっぴーお肌が綺麗」などといった声が続々と到着。

渡辺は4月12日の放送にもゲスト出演。その際の投稿では“これまで番組で一番名前が登場した”人物と紹介されており、ふたりが顔を寄せ合う仲良しショットも公開されている。

■菊池＆渡辺がマイクを挟んで向き合うピースショット

■菊池＆渡辺が顔を寄せ合う仲良しショット