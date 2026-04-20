佐久間大介がミッキー帽子姿でディズニーシー25周年を満喫！友人とお揃いポーズで並んだ姿に「こんな豪華なメンツ目立ちそう」「異業種メンバーですごい」「仲良しでほほえましい」
オーイシマサヨシがXで佐久間大介（Snow Man）、小野賢章、伊東健人と東京ディズニーシーを満喫したことを報告。4人の集合ショットを公開した。
【写真】佐久間大介がミッキー帽子姿で友人たちとディズニーシー25周年を満喫①～③
■「みんな楽しそうな笑顔」「アベンジャーズすぎるメンツ」とファン歓喜
オーイシは「ディズニーシー行ってきた」「東京ディズニーリゾートさんよりご招待いただきました！」というメッセージと、4人の名前を添えて写真を公開。
4人ともミッキーの帽子、ポップコーンバケットやポシェットなどグッズを身につけて、大きく手を広げて笑顔。手には25周年記念の紙袋も握られている。
佐久間はオーイシの投稿に「楽しかったねマサヨシ」と反応し、オーイシも「ほんとに！！！たのしすぎた！！！」と返信。仲良しなやり取りを公開している。
コメント欄には「こんな豪華なメンツ目立ちそう」「みんな楽しそうな笑顔」「このメンツはアベンジャーズすぎる」「アーティストとアイドルと声優が揃ってるなんてエグい」「マサヨシ呼びかわいい」などといった声が続々と到着している。