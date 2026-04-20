20日14時現在の日経平均株価は前週末比457.84円（0.78％）高の5万8933.74円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は682、値下がりは830、変わらずは58。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を181.02円押し上げている。次いでファストリ <9983>が68.39円、中外薬 <4519>が50.18円、ファナック <6954>が44.42円、レーザーテク <6920>が28.43円と続く。



マイナス寄与度は102.58円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が44.5円、フジクラ <5803>が31.58円、信越化 <4063>が22.29円、トレンド <4704>が6.47円と続いている。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は機械で、以下、繊維、空運、輸送用機器と続く。値下がり上位には鉱業、海運、石油・石炭が並んでいる。



※14時0分12秒時点



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