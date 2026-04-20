有岡大貴＆伊野尾慧が『今日好き』メンバーと「DEAR MY LOVER」を披露 CUTIE STREETのステージにも急遽参戦
ABEMAは、開局10周年を記念し、11日午後3時から12日午後10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』内にて「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」を生放送した。
【動画】今日好きメンバー＆豪華アーティストが「DEAR MY LOVER」を披露
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意し、ABEMAのこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送した。
「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）の特別企画。『今日好き』のメンバーが、今を時めく人気アーティストたちと夢の共演を果たし、一夜限りの歌とダンスのコラボレーションを行った。
企画MCにはABEMA初出演となる、Hey! Say! JUMPの有岡大貴と伊野尾慧が決定し、『今日好き』の“恋愛見届け人”である、NON STYLE井上裕介とかすとともに、『今日好き』メンバーがひたむきに一生懸命パフォーマンスに向き合う姿を応援し、盛り上げた。
オープニングでは、横浜・ぴあアリーナに参加アーティストのCANDY TUNE、CUTIE STREET、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、中務裕太（GENERATIONS）と、審査員のえりなっち、GENTA YAMAGUCHI、KATSU ONE、審査委員長のTRF・SAM、そして有岡と伊野尾が登場。参加者全員でHey! Say! JUMPの「DEAR MY LOVER」を踊り、会場は大歓声に包まれた。
『今日好き』メンバー5組によるダンスバトルのあとに出演アーティストによるスペシャルステージが行われ、CANDY TUNEが「アイしちゃってます▼（＝ハート）」、KID PHENOMENONが「Mirror」、LIL LEAGUEが「15分」をそれぞれ披露し、会場を熱狂させた。
さらに、CUTIE STREETが「ぷりきゅきゅ」をパフォーマンスする中、メンバーがMC席の伊野尾をステージへ呼び込むサプライズも。急な参戦にも関わらず、完璧なダンスを見せる伊野尾に会場は大絶叫に包まれた。
また、番組内では、Hey! Say! JUMPの知念侑李、有岡、伊野尾の3人による新番組『いのありちねん』の放送決定を発表。番組の詳細および放送日に関しては後日発表を予定している。
【動画】今日好きメンバー＆豪華アーティストが「DEAR MY LOVER」を披露
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意し、ABEMAのこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送した。
企画MCにはABEMA初出演となる、Hey! Say! JUMPの有岡大貴と伊野尾慧が決定し、『今日好き』の“恋愛見届け人”である、NON STYLE井上裕介とかすとともに、『今日好き』メンバーがひたむきに一生懸命パフォーマンスに向き合う姿を応援し、盛り上げた。
オープニングでは、横浜・ぴあアリーナに参加アーティストのCANDY TUNE、CUTIE STREET、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、中務裕太（GENERATIONS）と、審査員のえりなっち、GENTA YAMAGUCHI、KATSU ONE、審査委員長のTRF・SAM、そして有岡と伊野尾が登場。参加者全員でHey! Say! JUMPの「DEAR MY LOVER」を踊り、会場は大歓声に包まれた。
『今日好き』メンバー5組によるダンスバトルのあとに出演アーティストによるスペシャルステージが行われ、CANDY TUNEが「アイしちゃってます▼（＝ハート）」、KID PHENOMENONが「Mirror」、LIL LEAGUEが「15分」をそれぞれ披露し、会場を熱狂させた。
さらに、CUTIE STREETが「ぷりきゅきゅ」をパフォーマンスする中、メンバーがMC席の伊野尾をステージへ呼び込むサプライズも。急な参戦にも関わらず、完璧なダンスを見せる伊野尾に会場は大絶叫に包まれた。
また、番組内では、Hey! Say! JUMPの知念侑李、有岡、伊野尾の3人による新番組『いのありちねん』の放送決定を発表。番組の詳細および放送日に関しては後日発表を予定している。