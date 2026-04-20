有岡大貴＆伊野尾慧が『今日好き』メンバーと「DEAR MY LOVER」を披露 CUTIE STREETのステージにも急遽参戦

有岡大貴＆伊野尾慧が『今日好き』メンバーと「DEAR MY LOVER」を披露 CUTIE STREETのステージにも急遽参戦