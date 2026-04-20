２０２６年は、書道に注目が集まる年になりそうだ。

日本が誇（ほこ）る伝統文化として、今年の冬に国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産への登録が話し合われる予定で、“世界の宝”となるかもしれない。

読売中高生新聞では、書道に青春をかける高校生の物語を小説仕立ての特別企画「部活の惑星（わくせい）」として２週連続でお届けする。今週は仲間と書き上げる「書道パフォーマンス」に青春をささげる２校のストーリーから――。

連覇狙う水戸葵陵高校（茨城県）

昨年７月、２年生の叶歩（かなほ）は、書道部の仲間と大舞台に立っていた。「書道パフォーマンス甲子園」。紙製品の出荷額が日本一の街・愛媛県四国中央市で毎年夏に開かれる全国大会だ。

一般的な書道のイメージとは違い、音楽に合わせて踊りながら、縦４ｍ、横６ｍの巨大な紙に十数人が一斉に書き上げる。６分間のパフォーマンスでは、テーマや表現方法も審査される。全国から１０４校が参加し、予選を勝ち抜いた２１校が会場に集まっていた。

「これが全国大会…」。約５０００人の観客の視線を感じた。１年生だった２０２４年は補欠。本番直前、舞台袖（そで）で先輩たちが「書けないかも」と泣いていたのを覚えている。先輩が味わったのと同じプレッシャーに足がすくんだ。だけど、伝えたい強い思いがあった。

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小学１年生から書道を習ってきた叶歩は「手本通り上手に書くこと」が大事だと思っていた。でも、水戸葵陵（きりょう）高書道部が目指すものは全く違った。顧問の辻敬齋（けいさい）先生はいつもこう言う。「きれいな作品なんて求めてない。何を、どう伝えるかが重要なんだ」

だから、作品づくりの第一歩は書で伝えたいテーマを考えるところから始まる。能登半島地震が起きた２４年のテーマは「復興」。駅前で被災地支援の募金活動を行い、石川県穴水（あなみず）町で暮らす被災者からオンラインで話を聞いた。涙ながらに語る姿に、胸がぎゅっとなった。

本番の舞台袖で震（ふる）えていた先輩たちは、ステージではみちがえるように躍動した。考え抜いたテーマが字や表情ににじみ出て、ほれぼれした。結果は準優勝。過去最高の成績を収（おさ）めた。

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２年生になった昨年は、戦後８０年の節目に合わせ「いのちの尊厳（そんげん）」をテーマに掲げた。茨城県阿見（あみ）町の「予科練（よかれん）平和記念館」を訪れ、同世代の若者が戦争で命を落とした歴史を学んだ。重いテーマだけど、「絶対逃げちゃダメだ」って自分に言い聞かせた。

初めてレギュラーとして臨んだ全国大会。ステージに向かって、巨大な用紙の一番右に書いたのは「胸が引き裂（さ）かれる」の字。何度も何度も練習したから、無心だった。仲間が中央に「生きる尊厳」、左に「争いの無い世界へ」と筆を振るう。作品を床から立ち上げた瞬間、客席からうわっと歓声が湧（わ）いた。戦争への怒りが平和の祈りに変わりますように――。思いが伝わり、初優勝に輝いた。

今年の夏、叶歩にとって最後の書道パフォーマンス甲子園がやってくる。最高学年となり、部長にも選ばれた。プレッシャーは増したけど、書道で人の胸を打ち、連覇（れんぱ）を成し遂げたい。

４年ぶりの頂点を目指す松本蟻ヶ崎高校（長野県）

和花（のどか）には好きな漢字がある。【我】だ。

形がいい。鋭い“はらい”や“はね”が組み合わさって、ビシッとした感じ。和花が得意な楷書（かいしょ）、なかでも線がカクカクとがっている「造像記（ぞうぞうき）」という書体で書くとかっこいい。見るだけで人を感動させる力があると信じている。

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和花が通う松本蟻ヶ崎（ありがさき）高の書道部は全国有数の強豪だ。書道パフォーマンス甲子園には１０大会連続出場、２０２２年には史上初の３連覇を達成した。

大事にしているのは、パフォーマンスの文字も構成も自分たちで考えること。年間８０回くらいある校外の公演で書く内容も、毎回オリジナルだ。松本の街を歩くと、あちこちで作品を飾ってくれているのを見かける。そんな“蟻書（ありしょ）”に憧れ、みんな入部した。

でも、昨年７月の書道パフォーマンス甲子園では水戸葵陵高に敗れて準優勝。普段ならそこで終わりだけど、昨年は違った。本戦で上位に入った学校が、８月に大阪・関西万博の会場で争う特別大会が開催されたのだ。「リベンジするしかない」。他校が書道パフォーマンス甲子園の作品を再び披露するなか、たった１か月で、万博にふさわしい「書は国境を越える」というテーマを考えた。

中央に３ｍを超えるど迫力の「愛」の文字。その上に「燦（さん）」の字を二つ。いずれも「篆書（てんしょ）」で書き上げ、背景には赤い墨（すみ）で書いたハートを添えた。黄や青、緑の墨を使って、平和の象徴であるハトの絵もあしらった。普段から培（つちか）ってきた独創力が光り、審査結果は１００点満点で優勝。ライバルの水戸葵陵高は準優勝だった。

今年の書道パフォーマンス甲子園まで、あと３か月余り。部長になった和花たち新３年生は、春休み返上でテーマを練っている。おぼろげながら見えてきたキーワードは、和花が好きな【我】だ。蟻書の伝統を引き継ぐだけじゃダメ。自分たちだけの【我】の書道で感動を巻き起こし、４年ぶりの頂点奪還（だっかん）を目指す。

（敬称略。文・写真 鈴木経史）

ユネスコの無形文化遺産の候補に提案、今年の会議での議論に注目

日本の書道は、古い中国の書から影響を受けつつ、漢字だけでなく仮名文字なども交じった日本独自の筆遣（ふでづか）いや技法を発展させてきた。筆、墨、すずりなど、多くの伝統工芸が関わっているほか、正月の「書き初め」など日本人のくらしとも深く結びついており、２０２１年には国の無形文化財に登録されている。

ユネスコの無形文化遺産は、世界各地の伝統的な音楽、舞踊（ぶよう）、工芸技術など、形のない文化を保護する制度だ。日本からはこれまでに歌舞伎（かぶき）や和食など２３件が登録されている。

世界に目を向けると、中国、モンゴル、アラビアなどの書道が既に登録済みで、日本は２４年に書道を候補として提案。今年１１〜１２月に行われる会議で登録の可否（かひ）が話し合われる見通しだ。