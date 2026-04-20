元「モーニング娘。」で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（38）19日、ABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。夫で日本ハムから中日へ金銭トレードで移籍した杉浦稔大投手（34）への本音を漏らした。

紺野は「夜中のお世話も全部こっちって担当で期待していなかった」とした上で、「オフシーズンに私が体調不良の夜中のお世話を変わってくれた。朝ご飯を子どもたちにパンを出してくれたことがあった」と自身の体調不良時に杉浦が家事をしてくれたことを明かした。

すると、杉浦は北海道のローカル番組に出演した際、「オフシーズンは家事育児はするのか？」という質問に「妻が寝ている間に朝ご飯を作ったり…」と答えたという。

まるで普段から家事をやっているかのような杉浦の口ぶりに、紺野は「そうやって言われたら、（私が）寝てていつも朝ごはん作ってないみたい。俺も“育児やってます、家事もやってます”って言いたかったのかなって思うんだけど」と理解を示しつつも怒りを見せた。

タレントの峯岸みなみが「言い回し気をつけてほしいですよね。悪気はないかもしれないですけど、“いつもはやってくれてるけど”とか言ってほしかったんですよね」と紺野に寄り添うと、紺野は「こっちが何千日眠いのをかみ殺して朝ご飯作っているんだって」と本音を爆発させた。

紺野は2001年、モーニング娘。に14歳で5期メンバーとして加入。06年、大学進学のため、グループを卒業。慶大を卒業し、11年4月にテレビ東京にアナウンサーとして入社。17年に当時ヤクルトに所属していた杉浦投手と結婚。同年5月末でテレビ東京に退社。同年9月に第1子となる女児を出産した。19年2月に第2子男児、21年8月には第3子男児、24年8月に第4子女児を出産した。