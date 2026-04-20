TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、17日付オリコン「デーリーアルバムランキング」の1位に返り咲いたことを、多くの韓国メディアが20日までに大きく報じた。

スポーツ京郷は20日「TXTがオリコン奪還＆席巻」の見出しで「日本で発売した初日（14日）に1位となり、今回返り咲いた。長期ヒットの兆し」と伝え、スターニュースも同日「オリコンも韓国内チャートも頭角現す」のタイトルで報じた。

T×Tの新アルバム「7YH Year：A Moment of Stillness in the Thorns（CUSHION OF THORNS Ver.）」がオリコンのアルバムランキング1位になり、タイトル曲「Stick With You」は、LINE MUSICの日間ソングチャート（18日付）で2位にランクインした。17日付までの4日間は1位だった。

新アルバムは、韓国内でも高い人気が続いた。各テレビ局の代表的な音楽番組に呼ばれ、各種音源チャートでも1位行進を続けている。タイトル曲のミュージックビデオも大きな話題となっている。スポーツ京郷は「公開から2日後の15日午後6時36分にYouTube再生回数が1000万回を突破し、続く17日午後6時5分には2000万ビューを超えた」と報じた。