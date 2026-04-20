元フジテレビで現在はフリーの永島優美アナウンサーが19日、自身のインスタグラムを更新。娘とピクニックに出かけたことを伝えた。



【写真】かわいく成長した永島アナの娘 ママのお弁当もおいしそう

永島アナは「いい気候になってきたのでピクニック 最近はどこへ行くにも、このビッグサイズのレジャーシートが欠かせません 笑」と記し、サングラス姿で暖かな日差しを浴びるショットを添えて投稿した。大きな黄色のシートの上で、ゆったりとした体勢で愛犬を抱き、隣では娘がカラフルなボックスに手を伸ばしている。



ボックスの中はラップで包んだおにぎり、卵焼き、プチトマト、そしてフルーツもたっぷり。2月9日にインスタグラムで、キュレイテッドフルーツブランド「ORVIIA（オルヴィア）」を立ち上げたことを報告している永島アナらしさも感じさせる。



娘と永島アナは緑と白のボーダー柄のロンTのおそろコーデ。「娘とのペアルックは スタイリストさんからの素敵なプレゼント」と説明する。自然に囲まれ、休日を楽しむ2人の姿は仲良し母娘そのもの。ツインテールの娘の髪型もとてもキュートだ。



おしゃれ親子に、ファンからは「雑誌の撮影かと思っちゃいました」との声も。「青空の中のお弁当幸せだぁ」「ペアルックお似合い」「何て素敵な親子～」といったコメントが寄せられたほか、「娘ちゃん大きくなりましたね～」「パパはメロメロだろね～」と、かわいらしく成長した姿にフォロワーも目を細めていた。



永島アナは1991年生まれ、兵庫県出身。関西学院大から2014年にフジテレビ入社。21年に同局のディレクターと3年半の交際を経て結婚し、24年に第1子長女を出産。25年に退社した。父は元サッカー日本代表の永島昭浩氏。



（よろず～ニュース編集部）