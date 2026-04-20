5競技の熱戦と体験の3日間！ 「URBAN FUTURES HIROSHIMA 2026」

記事ポイント 広島市のひろしまゲートパークで3日間開催されたアーバンスポーツ複合型イベントが延べ76,963人を動員ブレイキン、ダブルダッチ、3×3バスケットボール、スケートボード、パルクールの5競技と体験会を実施各競技の優勝結果や日別来場者数、入場無料の開催概要をまとめて紹介 広島市のひろしまゲートパークで3日間開催されたアーバンスポーツ複合型イベントが延べ76,963人を動員ブレイキン、ダブルダッチ、3×3バスケットボール、スケートボード、パルクールの5競技と体験会を実施各競技の優勝結果や日別来場者数、入場無料の開催概要をまとめて紹介

アーバンスポーツ複合型イベント「URBAN FUTURES HIROSHIMA 2026」が、広島市のひろしまゲートパークで開催されます。

2026年4月17日から19日までの3日間で、会場には延べ76,963人が来場。

競技大会に加え体験会も行われ、多くの来場者がアーバンスポーツに触れる機会となります。

アーバンフューチャーズ広島実行委員会「URBAN FUTURES HIROSHIMA 2026」





会期：2026年4月17日(金)〜4月19日(日)会場：ひろしまゲートパーク（広島県広島市中区基町5-25）主催：アーバンフューチャーズ広島実行委員会入場：無料競技種目：ブレイキン、ダブルダッチ、3×3バスケットボール、スケートボード、パルクール特別協賛：イオン株式会社

会場では5つのアーバンスポーツ競技を軸に大会を展開し、各競技団体と連携した複合型イベントとして実施されました。

共催には日本アーバンスポーツ支援協議会、日本体操協会、日本ダンススポーツ連盟、日本ジャンプロープ連合、日本スケートボード協会が参加し、広島県と広島市も協力しています。

来場者数は4月17日が4,093人、4月18日が42,192人、4月19日が30,678人。

土日を中心に多くの観客が集まり、会場内では大会観戦だけでなく体験会も開かれます。

競技大会





ブレイキン：東急不動産ホールディングスBreaking Summit in Hiroshimaダブルダッチ：DOUBLE DUTCH CUP HIROSHIMAスケートボード：FLAKE CUPパルクール：第7回日本選手権予選＆ネクストジェン予選3×3バスケットボール：3×3 URBAN DAYS HIROSHIMA

3×3バスケットボールは4月18日に「3×3. EXE GAME」、4月19日に「3×3.EXE TOURNAMENT 2026-2027」を開催。

ブレイキン、ダブルダッチ、スケートボード、パルクールも連日熱戦が繰り広げられ、競技ごとの見どころが凝縮された3日間になります。

ブレイキン結果





優勝：FRESH FRONTIER2位：States of Style

ブレイキンではFRESH FRONTIERが優勝。

2位にはStates of Styleが入ります。

高い技術と表現力がぶつかるステージに注目。

ダブルダッチ結果

30 sec. SPEED優勝：Junk Swing30 sec. SPEED 2位：Muse Hy West30 sec. SPEED 3位：FURY-M BABESSHOW CONTEST優勝：Junk SwingSHOW CONTEST 2位：Millennium CollectionSHOW CONTEST 3位：Muse Hy West総合優勝：Junk Swing

ダブルダッチはスピード種目とショーコンテストの両部門でJunk Swingが優勝し、総合優勝も獲得します。

競技力と演出力の両面で存在感を示した結果です。

3×3バスケットボール結果

3×3. EXE GAME優勝：エタドリOle3×3. EXE GAME 2位：庚午REX(1)3×3.EXE TOURNAMENT 2026-2027優勝：3STORM.EXE3×3.EXE TOURNAMENT 2026-2027 2位：ZIGEXN UPDATERS.EXE

3×3バスケットボールは2日間で異なる大会を実施。

4月18日の3×3. EXE GAMEはエタドリOle、4月19日の3×3.EXE TOURNAMENT 2026-2027は3STORM.EXEが優勝します。

パルクール結果





スピード日本選手権予選女子優勝：今福 心椛スピード日本選手権予選女子2位：富田 陽音スピード日本選手権予選女子3位：松原 夕來フリースタイル日本選手権予選男子一回戦優勝：大貫 海斗フリースタイル日本選手権予選男子一回戦2位：石田 英太フリースタイル日本選手権予選男子一回戦3位：宮崎 裕来フリースタイル日本選手権予選女子優勝：永井 音寧フリースタイル日本選手権予選女子2位：岸上 はづきフリースタイル日本選手権予選女子3位：亀井 彩桜

パルクールではスピードとフリースタイルで予選を開催。

女子スピードは今福心椛さん、男子フリースタイル一回戦は大貫海斗さん、女子フリースタイルは永井音寧さんがそれぞれ優勝します。

スケートボード結果





Super Kid優勝：岡田 悠慎2位：谷河 心絆3位：村瀬 晴

スケートボードのFLAKE CUPではSuper Kid部門を実施し、岡田悠慎さんが優勝。

若い世代の実力が光る大会となります。

5競技を横断して観戦と体験が楽しめる点が、このイベントの大きな魅力です。

入場無料で参加できるため、アーバンスポーツを初めて見る人にも足を運びやすい構成です。

競技結果だけでなく、会場全体の盛り上がりからもアーバンスポーツへの関心の高さがうかがえます。

広島での大型イベントとして、今後の展開にも期待が集まりそうです。

「URBAN FUTURES HIROSHIMA 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. URBAN FUTURES HIROSHIMA 2026はいつ、どこで開催されましたか？

A. 2026年4月17日から19日までの3日間、広島県広島市中区基町5-25のひろしまゲートパークで開催されました。

入場は無料で、複数のアーバンスポーツ競技と体験会が行われます。

Q. 会場ではどのような競技が実施されましたか？

A. ブレイキン、ダブルダッチ、3×3バスケットボール、スケートボード、パルクールの5競技が実施されます。

それぞれ大会形式で競われ、来場者は観戦に加えて体験会にも参加できます。

Q. 来場者数はどのくらいですか？

A. 3日間の来場者数は延べ76,963人です。

内訳は4月17日が4,093人、4月18日が42,192人、4月19日が30,678人で、特に土日に多くの来場者を集めます。

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